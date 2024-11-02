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vizir47
Великобритания не может себе позволить содержание двух своих авианосцев
На фоне жестких бюджетных ограничений, введенных правительством Великобритании для смягчения экономических последствий пандемии Covid-19, Королевский флот может быть вынужден значительно сократить свою деятельность и, прежде всего, использование своих знаковых авианосцев.

В Великобритании разгорается полемика из-за осложнившейся финансовой ситуации по содержанию британской армии, что, в конечном счете, может привести к ограничению использования двух имеющихся у нее авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.


Как указывают британские СМИ, на фоне жестких бюджетных ограничений, введенных правительством Великобритании для смягчения экономических последствий пандемии Covid-19, Королевский флот действительно может быть вынужден значительно сократить свою деятельность и, прежде всего, использование своих знаковых авианосцев. Двум авианосцам, являющимся основой британской морской мощи, угрожают бюджетные сокращения почти на 60%. Газеты Financial Times и The Telegraph сообщают, что эти сокращения неизбежно могут затронуть судьбу авианосцев в среднесрочной перспективе, что знаменует собой беспрецедентный период неопределенности для Королевского флота. Как указывают британские обозреватели, эти решительные меры затрагивают важнейшие вопросы обороноспособности Соединенного Королевства в будущем и, похоже, знаменуют собой крах Королевского флота бывшей первой военно-морской державы в мире.

В недавнем парламентском докладе говорится, что Министерству обороны необходимо рассмотреть возможность значительного сокращения расходов, чтобы противостоять возросшему дефициту, вызванному кризисом в области здравоохранения. Эти бюджетные ограничения могут кардинально изменить структуру и приоритеты британской армии, особенно затронув Королевский флот. И это обусловлено в первую очередь тем, что стоимость содержания каждого из этих авианосцев составляет почти 10 миллиардов долларов, создавая не только сильнейшую нагрузку на испытывающее нехватку средств Министерство обороны, но и заставляя принять трудный выбор, например, пожертвовать другими важными военно-морскими активами. Так, совсем недавно, чтобы оплатить расходы по содержанию этих двух авианосцев, Министерству обороны пришлось ограничить программы развития по такому ключевому направлению, в котором действительно нуждается британский флот, как десантные корабли-амфибии.

Финансовые трудности и операционные риски в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский регион, дополнительно затрудняют содержание этих авианосцев. В этой связи британские аналитики предполагают, что для сокращения расходов, возможно, потребуется оставить по меньшей мере один авианосец в резерве, чтобы справиться с трудностями королевства в поддержании своей военно-морской мощи.

До недавнего времени британцы испытывали проблемы в подборе персонала для этих авианосцев. Однако на днях объявление о возможных сокращениях численности ВМС и их оперативных возможностей уже было доведено до сведения моряков, что вызвало в этой среде волну беспокойства. Воспоминания об ограничениях, введенных правительством Маргарет Тэтчер для борьбы с внутренним финансовым кризисом Великобритании, до сих пор преследуют людей. Этот исторический прецедент в сочетании с нынешней экономической неопределенностью усиливает опасения по поводу возможных рестрикций в отношении британского флота.

В настоящее время оба авианосца выведены из эксплуатации в основном из-за логистических проблем, связанных с нехваткой бюджетных средств на необходимый ремонт. После решение отдать предпочтение частным верфям для их ремонта, суда были пришвартованы в портах приписки и теперь весьма сложно определить перспективу их готовности к вводу в дальнейшую эксплуатацию. Если не будут приняты меры по восстановлению или увеличению бюджета, выделяемого Королевскому флоту, будущая судьба этих крупных кораблей становится все более неопределенной.

Ситуация с британскими авианосцами является свидетельством наличия серьезных проблем, с которыми сталкиваются современные вооруженные силы не только Великобритании, но и других стран НАТО, разрывающихся между экономическими потребностями, запросами собственной армии и стремлением угодить Вашингтону в предоставлении военной помощи Украине и Израилю за счет нанесения ущерба национальной обороне.

Согласно сообщению издания Министерства обороны Naval-Technology.com, новое правительство Лейбористской партии Великобритании приняло жесткие меры по экономии средств, которые, несомненно, могут привести к сокращению расходов на оборону и повлияют на будущее двух авианосцев страны.

#военные новости #военное противостояние #сокращение военного бюджета вмс великобритании #финансовые проблемы великобритании
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