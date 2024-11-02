Австралийская фирма C2 Robotics заключила партнерство с Thales для совершенствования своего большого подводного беспилотника LUUV Speartooth и оснащения его более совершенными датчиками-сенсорами.

Австралийская фирма C2 Robotics заключила партнерство с Thales для совершенствования своего большого подводного беспилотника LUUV, также известного как Speartooth. Как объявлено, развитие сотрудничества двух компаний предусматривает, в частности, оснащение беспилотника более совершенными датчиками-сенсорами для интеграции наработок, используемых гидролокатором Thales Australia Sovereign, в беспилотный аппарат Speartooth.

Как указывает C2 Robotics, за счет предстоящей модернизации будут расширены возможности LUUV при его автономном использовании на большие расстояния, произойдет повышение качества и точности поступающей с этого беспилотника разведывательной информации за счет оснащения дополнительными датчиками-сенсорам.

В соответствии с соглашением, заключенным обеими компаниями, все компоненты для осуществления модернизации оборудования и оснащения беспилотника дополнительными сенсорами будут производиться на месте на заводе Thales в Сиднее, Австралия. “Сотрудничество с компанией Thales, чье мастерство в области гидролокаторов и акустических систем известно во всем мире, может значительно расширить возможности Speartooth и укрепить ее присутствие на сцене AUKUS”, - заявил Том Лавард, технический директор C2 Robotics.

Заявление о заключении указанного партнерства было сделано во время недавних учений Королевского военно-морского флота Австралии Autonomous Warrior Maritime Big Play 2024, которые проходили в заливе Джервис в конце октября 2024 года. В ходе учений был протестирован ряд автономных технологий для использования этим беспилотником под водой.

Беспилотник Speartooth предназначен для выполнения подводных военных миссий на больших расстояниях и в течение длительного времени. Компания C2 Robotics заявляет, что модульная и реконфигурируемая конструкция беспилотника Speartooth обеспечивает масштабируемость его производства при конкурентоспособных затратах. Он имеет длину в 8 метров и диаметр в 1 метр, недорог в изготовлении. Speartooth оснащен электроприводным гребным винтом для быстрого и бесшумного маневрирования, эффективного плавания под водой на большие расстояния, может менять плавучесть для регулировки глубины использования в зависимости от условий поставленной задачи. Согласно информации производителя, беспилотник питается от литий-ионных аккумуляторов и может работать на дистанции в 2000 километров на глубине до 2000 метров в океане.

Беспилотник Speartooth имеет модульную конструкцию с большими грузовыми отсеками для размещения различного оборудования, необходимого для выполнения различных задач. Совсем недавно компания C2 Robotics дополнила LUUV второй секцией отсека для полезной нагрузки, что позволяет разместить более крупное оборудование (например, одна из секций может быть приспособлена для размещения дополнительных батарей, которые могут обеспечить большую дальность использования беспилотника, а другая – для дополнительной аппаратуры или большего боезаряда).

Беспилотник Speartooth оснащен общей для австралийской армии системой командования и контроля для упрощения операций и управления транспортным средством. Согласно рекламной информации, он обладает улучшенными возможностями гидролокационного картирования, что делает его отличным инструментом для ведения разведки, отслеживания и наблюдения за целями.

Беспилотник был разработан с учетом потребностей Королевского военно-морского флота Австралии (RAN). Его ходовые и оперативные испытания были завершены в ходе учений Autonomous Warrior 2023. На этих учениях также была продемонстрирована новая система транспортировки и запуска в действие беспилотника: в 20-футовом контейнере TEU можно перевозить до двух LUUV Speartooth, которые при участии двух человек с помощью рельсов и тележек могут быть доставлены с берега на воду.

С учетом продемонстрированных возможностей этого беспилотника, австралийская компания-производитель C2 Robotics уже получила контракты на дальнейшую модернизацию Speartooth под конкретные интересы австралийской армии в рамках финансирования Warfare Innovation Navy (WIN), чтобы воплотить эту концепцию в реальность и принять ее на вооружение.