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vizir47
Норвегия укрепляет ПВО Украины, финансируя поставку системы Patriot из Румынии
Норвегия объявила о выделении пакета дополнительных финансовых средств в размере 121,8 млн евро для усиления ПРО Украины. В частности, за счет этих выделенных средств предусматривается финансирование передачи ЗРК Patriot из Румынии в Украину.

Демонстрируя приверженность своей программе Nansen по военной поддержке Киева, Норвегия 29 октября 2024 года объявила о выделении пакета дополнительных финансовых средств в размере 121,8 млн евро для усиления противовоздушной обороны Украины. В частности, за счет этих выделенных средств предусматривается финансирование  передачи системы противовоздушной обороны Patriot из Румынии в Украину, в расчете, что это позволит Киеву лучше защитить свою критически важную инфраструктуру  в условиях проходящей СВО. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил это обязательство, подчеркнув стратегическую важность предоставляемой помощи. Он, в частности, заявил: “Российские атаки не ослабевают, и для Украины важно иметь достаточную противовоздушную оборону, чтобы обеспечить безопасность населения и страны. Это финансирование позволит Украине приобрести дополнительную ЗРК Patriot, которая будет важным элементом противоракетной обороны, удовлетворяющим критическую потребность”.

Норвегия и ранее оказывала Киеву помощь в усилении противовоздушной обороны, присоединяясь к различным пожертвованиям и международным инициативам Запада в этом вопросе. В прошлом Норвегия передала норвежскую передовую ракетную систему класса "земля-воздух" NASAMS, обучила украинских военнослужащих использованию этого оборудования. Ранее в этом году Норвегия выделила 4 миллиарда норвежских крон (почти 350 млн евро) на противовоздушную оборону Украины, присоединившись к инициативе Германии по поставке Киеву ракет Patriot. Из этой суммы 1 миллиард норвежских крон был выделен на сотрудничество с Германией в передаче Украине комплектной батареи противовоздушной обороны IRIS-T и на техническое обслуживание ЗРК.

Сообщая о передаче Киеву нового транша военной помощи, министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам подчеркнул важность таких международных инициатив. “Противовоздушная оборона имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла защитить не только свои вооруженные силы, но и важнейшую гражданскую инфраструктуру, особенно с приближением зимы”, - подчеркнул он.

Система Patriot - это сложный механизм противовоздушной обороны, предназначенный для перехвата и нейтрализации различных воздушных угроз. Разработанная Соединенными Штатами, эта система была принята на вооружение несколькими странами, в том числе Германией, Израилем, Японией, а теперь и Украиной. В системе Patriot  используются крупнокалиберные ракеты весом около 700 кг и длиной 5,2 метра. Дальность действия этих ракет составляет от 20 до 35 километров, что обеспечивает достаточный охват для перехвата дальнобойных и высотных целей в любых погодных условиях.

Ракета PAC-3, ключевой компонент системы Patriot, использует уникальный подход в поражении целей. В отличие от систем, использующих разрывные боеголовки, PAC-3 уничтожает свою цель прямым ударом, используя кинетическую энергию, генерируемую при столкновении, для нейтрализации угрозы. Для достижения этой цели ракета развивает скорость в 5 Махов (примерно 6173 км/ч), что делает траекторию ее перехвата быстрой и затрудняет уклонение вражеских целей.

Эта система защиты основана на передовых технологиях радиолокационного наведения. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, расположенной в носовой части, что позволяет ей автономно отслеживать цели и поражать их. Эта система наведения дополнительно усовершенствована за счет обновлений курса, передаваемых наземным радаром AN/MPQ-65 и бортовой инерциальной навигационной системой, что обеспечивает точный перехват угрозы - будь то баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты или истребители противника.

Как подчеркивают норвежские СМИ, эта новая норвежская финансовая инициатива является частью коллективных усилий западных союзников Киева. При этом отдельные СМИ указывают, что эта инициатива сегодня становится особенно востребованной Киевом на фоне значительных потерь вооруженными силами Украины комплексов Patriot в ходе СВО, особенно в текущем году.

#сво #военные новости #военное противостояние #зрк patriot #военная помощь норвегии украине
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