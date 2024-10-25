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vizir47
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
Турецкий производитель аэрокосмической техники Baykar заявил о предстоящем завершении строительства завода по производству БПЛА в Украине к августу 2025 года.

Несмотря на декларации турецкого президента Эрдогана, в том числе и на состоявшемся на днях международном форуме БРИКС в Казани, о стремлении развивать отношения с Россией, отдельные турецкие производители, причем связанные родственными узами с турецким президентом, продолжают укреплять военно-техническое сотрудничество с Киевом, усиливая его позиции в СВО против РФ.

Так, турецкий производитель аэрокосмической техники Baykar, известный своими боевыми беспилотниками, используемыми Украиной в СВО, на днях заявил о предстоящем завершении  строительства завода по производству БПЛА в Украине к августу 2025 года.

 При этом, хорошо известно, что  техническим директором и совладельцем компании-поставщика  армии беспилотников Baykar является зять Эрдогана Сельджук Байрактар, который женился на дочери тецкого президента Сумейе в 2016 году.

Проект строительства этого завода является частью турецких инвестиций в размере $100 миллионов, распределенных между тремя инициативами в Украине, быстро продвигается вперед, и генеральный директор Baykar - Халук Байрактар подтвердил, что строительство уже завершено на 80 %, несмотря на проблемы, связанные с продолжающейся СВО в Украине.

Открытие завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов в Киевской области, о котором было объявлено в феврале 2024 года, знаменует собой важную веху для оборонной промышленности Украины. Компания Baykar стремится к тому, чтобы этот завод стал крупным производственным центром в Европе с предполагаемой производственной мощностью до 120 беспилотных летательных аппаратов в год. Для достижения этой цели компания Baykar планирует установить необходимое оборудование и создать производственную структуру в ближайшие месяцы, как только завершится физическое строительство здания завода. Халук Байрактар отметил, что новый завод может создать около 500 рабочих мест, открывая таким образом широкие возможности для трудоустройства в регионе.

Отвечая на вопрос о рисках, связанных с реализацией этого проекта в условиях продолжающейся СВО, Халук Байрактар выразил уверенность, что проект развивается без сбоев и что никакие препятствия не помешают его завершению. Эта решимость подчеркивает приверженность компании Baykar, а, значит, и Турции, развитию военного стратегического партнерства с Украиной. Конкретная модель беспилотника, который будет производиться турецкой компанией в Украине, еще не утверждена, но рассматриваются два варианта: боевой беспилотник Bayraktar TB2, который уже прошел испытания в боевых условиях, или более новый беспилотник Bayraktar TB3. 

Как отмечают военные эксперты, беспилотник TB3 обладает рядом заметных улучшений по сравнению с TB2, включая увеличенные габариты и складывающиеся крылья, что делает его пригодным для использования на авианосцах или универсальных десантных судах. Согласно рекламной информации турецкого производителя беспилотников, Bayraktar TB3 оснащен передовыми функциями, которые делают его одним из самых эффективных БПЛА в своей категории. Он может перевозить полезную нагрузку весом до 280 кг и имеет максимальную взлетную массу 1450 кг, что значительно выше, чем у его предшественника. Он также рассчитан на полеты продолжительностью более 50 часов с максимальной скоростью 300 км/ч, что обеспечивает ему повышенную эффективность в   нанесении ударов по удаленным объектам. TB3 может нести различное современное высокоточное оружие, что повышает его оперативный потенциал в боевых условиях.

Еще в марте 2019 года украинские военные получили беспилотники Bayraktar TB2 и более 420 дополнительных единиц военной техники от Турции. В настоящее время Украина эксплуатирует беспилотные летательные аппараты Baykar, в первую очередь Bayraktar TB2S, которые используются с начала СВО. Хотя точное количество беспилотников Bayraktar, находящихся в распоряжении Украины, официально не подтверждено, предполагается, что Украина получила несколько десятков TB2, а также несколько единиц других последних моделей БПЛА, поставленных Турцией в рамках двусторонних оборонных соглашений.

В то же время, даже западные военные эксперты отмечают, что, несмотря на первоначальный успех в использовании Киевом турецких БПЛА, эффективность беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в Украине все больше ограничивается российской системой ПВО. Предназначенные для работы на средней высоте и умеренной скорости, беспилотники TB2 уязвимы для передовых российских систем ПВО, таких как "Панцирь-С1", "Тор-М2" и "Бук-М2". Эти системы в сочетании с российскими возможностями радиоэлектронной борьбы позволяют перехватывать беспилотники или нарушать связь с БПЛА, что значительно сокращает срок их службы и эффективность. В результате турецкие беспилотники TB2 в настоящее время в основном используются Киевом  в миссиях с просчитанным риском, таких как дальняя разведка, в то время как их наступательная роль сместилась в сторону более скрытных разведывательных беспилотных летательных аппаратов и систем дальнего поражения, менее подверженных противодействию со стороны российских военнослужащих.

#военные новости #военное противостояние #bayraktar tb3 #беспилотник baykar #военная помощь турции украине #завод bayraktar в уераине
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Турецкая компания Baykar завершит строительство своего завода под Киевом к августу 2025 года
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