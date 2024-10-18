Министерство обороны США сообщило об одобрении нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов для поддержки ее противовоздушной обороны.

Министерство обороны США сообщило об одобрении нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов для поддержки ее противовоздушной обороны. Этот последний пакет мер Соединенных Штатов, 67-й с августа 2021 года, отражает последовательную приверженность Вашингтона укреплению военного потенциала Украины в условиях продолжающейся СВО.

Как указывают американские СМИ, этот новый транш помощи направлен на совершенствование систем противовоздушной обороны Украины, вооружения ВСУ ракетами класса "воздух-земля", направления значительного количества боеприпасов для ракетных систем, артиллерийских поставок, бронетехники, а также систем противотанкового оружия. Пентагон подчеркнул, что эти ресурсы и оружие будут необходимы для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя. Подчеркивается, что эти усилия США являются частью развернутого более широкого военного сотрудничества Киева примерно с 50 странами НАТО через Контактную группу по обороне Украины и другие коалиции по наращиванию военного потенциала ВСУ.

Стало известно, что среди систем противовоздушной обороны, включенных в пакет, - национальные усовершенствованные ракетные комплексы класса "земля-воздух" (NASAMS), ракеты RIM-7 и зенитные ракетные комплексы Stinger. С использованием этих систем предполагается усилить защиту Украины от воздушных атак, включая угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Кроме того, в пакет помощи войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), которые, как отмечают американские аналитики, стали одним из наиболее эффективных инструментов Украины в ее контрнаступлении. Эта артиллерийская поддержка включает в себя 155-мм и 105-мм снаряды, которые, по расчетам американских военных советников, имеют решающее значение для наземных операций ВСУ. В комплект поставки также входят боеприпасы класса "воздух-земля", ракеты с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW), а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4, которые будут использоваться Украиной для защиты от российских бронетанковых подразделений.

Помимо современного артиллеристского и ракетного вооружения, Соединенные Штаты предоставят стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты, тепловизионные системы и различное учебное оборудование. Также будут поставлены высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV) для обеспечения мобильности войск и материально-технического обеспечения ВСУ. В частности, указанная дополнительная поддержка включает в себя оборудование для демонтажа, запасные части и основные логистические услуги, гарантирующие, что Украина сможет обслуживать и эффективно использовать предоставленное ей Западом оборудование и военную технику.

Согласно заявлению Госдепартамента, новая программа помощи в области безопасности, объявленная в связи с продолжением саммита НАТО в Вашингтоне, включает ракетную батарею Patriot. Ранее на этой неделе президент Джо Байден объявил, что союзники по НАТО совместно отправляют Украине пять систем противовоздушной обороны большой дальности, в том числе четыре Patriot и один SAMP-T из Италии.

В сообщениях СМИ указывается, что президент Джо Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили стратегическую важность усиления помощи ВСУ в области безопасности, поскольку Украина готовится к продолжению своих оборонных операций. Белый дом также указал, что будущая поддержка будет включать сотни зенитных перехватчиков, тактических систем ПВО, артиллерийских систем, а также тысячи единиц бронетехники и боевых машин пехоты, предназначенных для укрепления оперативного потенциала Украины на линии фронта в СВО. Было подчеркнуто, что эта военная помощь США подтверждает стратегическую важность укрепления обороноспособности Украины, что является ключевым элементом в продолжающихся усилиях Запада по поддержанию боеспособности страны и обеспечения ВСУ современным и эффективным оружием в условиях СВО.