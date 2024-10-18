Министерство обороны США сообщило об одобрении нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов для поддержки ее противовоздушной обороны. Этот последний пакет мер Соединенных Штатов, 67-й с августа 2021 года, отражает последовательную приверженность Вашингтона укреплению военного потенциала Украины в условиях продолжающейся СВО.
Как указывают американские СМИ, этот новый транш помощи направлен на совершенствование систем противовоздушной обороны Украины, вооружения ВСУ ракетами класса "воздух-земля", направления значительного количества боеприпасов для ракетных систем, артиллерийских поставок, бронетехники, а также систем противотанкового оружия. Пентагон подчеркнул, что эти ресурсы и оружие будут необходимы для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя. Подчеркивается, что эти усилия США являются частью развернутого более широкого военного сотрудничества Киева примерно с 50 странами НАТО через Контактную группу по обороне Украины и другие коалиции по наращиванию военного потенциала ВСУ.
Стало известно, что среди систем противовоздушной обороны, включенных в пакет, - национальные усовершенствованные ракетные комплексы класса "земля-воздух" (NASAMS), ракеты RIM-7 и зенитные ракетные комплексы Stinger. С использованием этих систем предполагается усилить защиту Украины от воздушных атак, включая угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Кроме того, в пакет помощи войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), которые, как отмечают американские аналитики, стали одним из наиболее эффективных инструментов Украины в ее контрнаступлении. Эта артиллерийская поддержка включает в себя 155-мм и 105-мм снаряды, которые, по расчетам американских военных советников, имеют решающее значение для наземных операций ВСУ. В комплект поставки также входят боеприпасы класса "воздух-земля", ракеты с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW), а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4, которые будут использоваться Украиной для защиты от российских бронетанковых подразделений.
Помимо современного артиллеристского и ракетного вооружения, Соединенные Штаты предоставят стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты, тепловизионные системы и различное учебное оборудование. Также будут поставлены высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV) для обеспечения мобильности войск и материально-технического обеспечения ВСУ. В частности, указанная дополнительная поддержка включает в себя оборудование для демонтажа, запасные части и основные логистические услуги, гарантирующие, что Украина сможет обслуживать и эффективно использовать предоставленное ей Западом оборудование и военную технику.
Согласно заявлению Госдепартамента, новая программа помощи в области безопасности, объявленная в связи с продолжением саммита НАТО в Вашингтоне, включает ракетную батарею Patriot. Ранее на этой неделе президент Джо Байден объявил, что союзники по НАТО совместно отправляют Украине пять систем противовоздушной обороны большой дальности, в том числе четыре Patriot и один SAMP-T из Италии.
В сообщениях СМИ указывается, что президент Джо Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили стратегическую важность усиления помощи ВСУ в области безопасности, поскольку Украина готовится к продолжению своих оборонных операций. Белый дом также указал, что будущая поддержка будет включать сотни зенитных перехватчиков, тактических систем ПВО, артиллерийских систем, а также тысячи единиц бронетехники и боевых машин пехоты, предназначенных для укрепления оперативного потенциала Украины на линии фронта в СВО. Было подчеркнуто, что эта военная помощь США подтверждает стратегическую важность укрепления обороноспособности Украины, что является ключевым элементом в продолжающихся усилиях Запада по поддержанию боеспособности страны и обеспечения ВСУ современным и эффективным оружием в условиях СВО.