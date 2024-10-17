Northrop Grumman представила свою новую высокоточную ракету Jackal с турбореактивным двигателем, предназначенную для обеспечения передовых ударных возможностей.

Northrop Grumman, ключевой оборонный концерн США, недавно опубликовал новые подробности и видео о своей высокоточной ракете Jackal нового поколения с турбореактивным двигателем, предназначенной для обеспечения передовых ударных возможностей. Ракета Jackal отличается модульной конфигурацией, позволяющей интегрировать смертоносную и нелетальную полезную нагрузку, подходящую для сложных военных операций.

Благодаря своему турбореактивному двигателю, работающему на топливе JP-10, ракета Jackal может развивать скорость свыше 644 км/ч, имеет дальность полета в 100 километров и возможность нахождения в воздухе около 15 минут. Ее полезная грузоподъемность составляет 4,5 килограмма. Открытая архитектура ракеты Jackal обеспечивает гибкую интеграцию различных полезных нагрузок, включая системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оборудование разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Эта ракета может быть развернута с воздушных, наземных и морских платформ.

Впервые ракета Jackal была представлена на отраслевой конференции Сил специальных операций (SOFIC) в Тампе, штат Флорида, в мае 2022 года. Разработанная в сотрудничестве с AeroVironment, эта ракета использует технологические наработки серии Switchblade, уже хорошо зарекомендовавшего себя семейства боеприпасов. Как объясняет производитель, целью создания ракеты Jackal было заполнение пробела между существующими боеприпасами, такими как Switchblade 300 и Switchblade 600, благодаря увеличенной дальнобойности, скорости и универсальности: в то время как Switchblade 300 идеально подходит для точных ударов на коротких дистанциях, а Switchblade 600 лучше справляется с борьбой с бронетехникой, ракета Jackal обеспечивает баланс скорости и грузоподъемности, поскольку может перевозить тяжелые боезаряды и другую необходимую аппаратуру на большие расстояния, сохраняя при этом гибкость, необходимую для динамичных боевых условий. Более того, как указывает Northrop Grumman, ракета Jackal является отличным выбором для миссий по борьбе с терроризмом, позволяя ей собирать ценную информацию в сложных условиях в течение длительного времени, прежде чем нанести удар.

Эта высокоточная ударная ракета, по сообщению производителя, объединяет в себе передовую авионику и системы управления полетом, предназначена для навигации в условиях, когда GPS недоступен, обеспечивая эксплуатационную надежность даже при сбоях в работе обычных навигационных систем. Система управления полетом нового поколения ракеты Jackal предлагает расширенные возможности, такие как навигация с отключением GPS и автоматический механизм наведения на цель, который точно настроен для распознавания целей, обнаружения и повышения ситуационной осведомленности. Благодаря высокоскоростному турбореактивному двигателю ракета Jackal быстро достигает целей, обеспечивая необходимое реагирование на возникающие угрозы, что является важной особенностью для сохранения тактического преимущества в меняющихся боевых сценариях. В силу своей модульной конструкции, ракета Jackal обеспечивает разнообразные эффекты, как смертельные, так и нелетальные. Она автономно следует заданным маршрутным точкам и может быть перенастроена в полете в зависимости от тактических задач. После обнаружения цели она быстро ускоряется для перехвата цели, устанавливая новые стандарты тактического превосходства дальности, точности и скорости.

«Современный быстро меняющийся ландшафт угроз требует многодоменных решений, которые отличаются гибкостью, живучестью и способностью оперативно реагировать на тактические запросы для удовлетворения этих требований. Ракета Jackal - это высокоточная ударная ракета нового поколения, которая обеспечивает критические возможности противодействия в условиях высокой напряженности при пусках с воздушных, наземных и морских платформ на дальность более 100 км», - говорится в новом видеоролике об этом боеприпасе, опубликованном компанией Northrop Grumman на Youtube.

По информации Northrop Grumman, с момента своей первоначальной презентации ракета Jackal привлекла большой интерес военных. В ноябре 2022 года система завершила серию успешных испытательных полетов, а на 2024 год запланированы дополнительные демонстрации дальнейшего совершенствования ее возможностей и приведения в соответствие с потенциальными военными требованиями США.

В постоянно меняющихся условиях ведения боевых действий ракета Jackal предлагает экономичное и универсальное решение для современных вооруженных сил, способное наносить высокоточные удары и, одновременно, осуществлять стратегическое наблюдение, подчеркивает Northrop Grumman.