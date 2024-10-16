Индия и Соединенные Штаты завершили сделку на сумму 3,5 миллиарда долларов по приобретению 31 высотного беспилотника MQ-9B в рамках модернизации оборонной инфраструктуры Индии.

Индия и Соединенные Штаты 15 октября завершили сделку на сумму 3,5 миллиарда долларов по приобретению 31 высотного беспилотника MQ-9B с длительным сроком службы (HALE), направленную на повышение оперативных возможностей ВМС, ВВС и сухопутных войск Индии. Согласно соглашению, 15 беспилотных летательных аппаратов Sea Guardian предназначены для ВМС Индии, в то время как остальные версии Sky Guardian будут распределены между военно-воздушными силами и армией, по восемь единиц на каждую. Контракт также предусматривает поставку Соединенными Штатами 170 ракет AGM-114 Hellfire для высокоточных ударов, 310 управляемых лазером авиабомб и другого вооружения. Эти сделка является частью продолжающейся модернизации оборонной инфраструктуры Индии, в первую очередь направленной на обеспечение наблюдения и рекогносцировки вдоль важных границ с Китаем и Пакистаном, а также в регионе Индийского океана.

Как отмечают американские военные эксперты, этот контракт, подписанный в рамках программы американских военных продаж за рубежом (FMS), представляет собой важную веху в развитии оборонных и технологических амбиций Индии. Кроме того, с компанией General Atomics Global India Pvt Ltd было подписано соглашение о логистике, основанной на эффективности (PBL), которое обеспечит местное техническое обслуживание американскими специалистами беспилотников MQ-9B, их оперативную поддержку и ремонт в Индии.

В оперативном отношении эти беспилотные летательные аппараты, как сообщается, будут развернуты под объединенным командованием трех служб с базами в северном, северо-восточном и южном регионах Индии. Военно-морская база в Раджали близ Ченнаи будет служить главным оперативным центром для морских операций, где беспилотники Sea Guardian уже используются в рамках соглашения об аренде с США. Представители министерства обороны Индии также рассмотрели возможность оснащения этих беспилотников местным вооружением, что повысит их тактическую адаптируемость к производимому Индией вооружению.

Как указывают индийские и американские СМИ, это соглашение подписано на фоне укрепления дипломатических и военных связей между двумя странами, направленных на достижение общих целей в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

MQ-9 Reaper, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems, представляет собой боевой беспилотник, предназначенный для наблюдения, разведки и нанесения ударов по целям. Впервые поднятый в воздух в феврале 2001 года, он поступил на вооружение в 2007 году, быстро став важным оружием для ВВС США и других вооруженных сил по всему миру. В отличие от пилотируемого самолета, беспилотник MQ-9 дистанционно управляется наземной командой из двух человек, причем один оператор отвечает за пилотирование, а другой управляет сенсорными системами и вооружением.

Что касается технических характеристик, то беспилотник MQ-9 оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE-331-10T, что позволяет ему развивать максимальную скорость 480 км/ч и работать на высоте до 15 200 метров. При размахе крыльев в 20 метров и длине в 11 метров MQ-9 обладает значительной грузоподъемностью, что позволяет ему перевозить различное вооружение. Он может быть оснащен ракетами AGM-114 Hellfire для высокоточных ударов, ракетами класса "воздух-воздух" AIM-92 Stinger для обороны или управляемыми бомбами GBU-12 Paveway II для наземных ударов.

Помимо своего вооружения, беспилотник MQ-9 оснащен радаром с синтезированной апертурой (SAR) и электронно-оптической турелью, что повышает его способность идентифицировать и отслеживать цели на больших расстояниях. Обладая дальностью действия в 1850 км, он хорошо подходит для выполнения длительных задач по наблюдению и высокоточных ударов в различных условиях - от пустынь и гор до морских районов.

Индийские СМИ в своих сообщениях подчеркивают, что это соглашение знаменует собой заметный прогресс в развитии стратегических возможностей Индии в области беспилотных летательных аппаратов, обеспечивая существенное потенциальное влияние при проведении разведывательных и ударных операций, а также укрепляя ее позиции в региональных оборонных альянсах.