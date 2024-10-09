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vizir47
США намереваются начать на Тайване производство ракет Stinger
По сообщению СМИ Тайваня, США намереваются в 2025 году начать производство противоракетных комплексов и ракет Stinger в этой стране.

Согласно сообщению   тайваньского издания "Liberty Times Net", Соединенные Штаты планируют направить специализированную команду на Тайвань для изучения возможности местного производства ракет класса "земля-воздух" Stinger. Как ожидается, производство таких ракет на Тайване может начаться в 2026 году. Это событие подчеркивает постоянные усилия США  не только по укреплению военного противостояния Тайваня по отношению к КНР, но и по более активному вовлечению Тайбея в военно-стратегические планы Вашингтона  в Юго-Восточной Азии.

Stinger missile

Как сообщается, армия и военно-морской флот Тайваня ранее заказали по 250 ракет класса "земля-воздух" Stinger в 2015 и 2019 годах, поставка которых, как ожидается, завершится к 2025 году. Однако, продолжающееся нагнетание, не без участия США, враждебных настроений по отношению к Пекину,  привело к тому, что армия Тайваня на днях заказала у США дополнительно 1985 ракет Stinger. Общая стоимость этой сделки оценивается примерно в 1,73 миллиарда долларов США. Согласно бюджетному плану Министерства национальной обороны Тайваня на 2025 год, армия планирует в пять раз увеличить свой запас ракет Stinger - с 500 до 2485, а также закупит 549 пусковых установок и 549 систем идентификации "свой-чужой" (IFF). Сообщается, что для финансирования таких потенциальных закупок министерство запрашивает у правительства 69 миллиардов новых тайваньских долларов (2,2 миллиарда долларов США), что является значительным увеличением по сравнению с планировавшимися ранее 13 миллиардами новых тайваньских долларов (405 миллионов долларов США). По прогнозам, поставки этих систем продолжатся до 2031 года, что, как ожидается, должно будет укрепить систему противовоздушной обороны Тайваня.

Ракета Stinger, также известная как FIM-92 Stinger, представляет собой высокоэффективный переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), разработанный компанией Raytheon Missiles & Defense. Он предназначен для поражения воздушных целей на малой высоте, таких как вертолеты, беспилотные летательные аппараты и низколетящие самолеты. Комплексом может управлять один оператор, но военные подразделения часто используют корректировщика для более точной идентификации цели. Stinger оснащен пассивной инфракрасной системой самонаведения, позволяющей ему улавливать тепловые сигналы авиационных двигателей. Эта особенность делает Stinger достаточно эффективным в боевых условиях. Ракета имеет дальность действия около 4,8 километров и может развивать скорость до 2,2 Маха, что позволяет ей с высокой точностью поражать быстро движущиеся цели.

Ракета несет 3-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку с неконтактным взрывателем, предназначенную для срабатывания при столкновении с целью или вблизи нее. Stinger, весящий вместе с пусковой установкой около 15 килограммов, отличается своей портативностью, что позволяет его быстрого развертывать в самых разных боевых условиях. Кроме того, двухрежимная инфракрасная/ультрафиолетовая головка самонаведения ракеты позволяет ей отслеживать как тепловые сигналы, так и различать цели и средства противодействия, такие как сигнальные ракеты, что делает ее неплохим средством противовоздушной обороны.

Как сообщают обозреватели Тайваня, приобретение большего количества ракет Stinger является важной частью стратегии асимметричной обороны этой страны. Эти системы являются доступным, но в то же время высокоэффективным решением для усиления противовоздушной обороны Тайваня. Добавление систем IFF обеспечивает лучшую координацию между различными подразделениями и снижает риск возникновения дружественного огня. Создание местного производства стало бы важным шагом в оборонной стратегии Тайваня, укрепив военно-промышленную базу острова и предоставив большую автономию в пополнении и обслуживании его ракетных систем.

Компания Raytheon Missiles & Defense, производитель Stinger, на протяжении многих лет поставляла эту систему различным странам. Представители этой компании подчеркивают в общении со СМИ,  что  ракета Stinger была успешно испытана в боевых условиях в четырех крупных конфликтах, включая проходящую в Украине СВО. Поскольку Тайвань продолжает углублять свои военно-технические связи с США, роль Raytheon в укреплении возможностей тайваньской ПВО и военного сотрудничества с Вашингтоном остается весьма существенной.

#военные новости #военное противостояние #stinger #военно-технические отношения сша и тайваня #про тайваня
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