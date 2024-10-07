Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о развертывании новейшей версии своей мобильной высокоэнергетической лазерной оружейной системы LITE BEAM мощностью 10 кВт.

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о развертывании новейшей версии своей высокоэнергетической лазерной оружейной системы LITE BEAM в ходе подготовки мероприятия Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне, округ Колумбия. Ежегодное собрание AUSA призвано донести до армейских кругов информацию о широком спектре отраслевых продуктов и услуг.

Как указывается, эта система является частью знаменитой израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" и предназначена для быстрой и точной нейтрализации воздушных угроз, включая стаи беспилотных летательных аппаратов. Она представляет собой значительный шаг вперед в области высокоточной защиты. С использованием этой лазерной системы мощностью 10 кВт Израиль рассчитывает усилить защиту своих войск при проведении мобильных наземных операций, сочетая эффективность системы LITE BEAM с ее экономичным использованием. В Израиле надеются, что LITE BEAM станет спасением для израильтян, которые регулярно подвергаются воздушным атакам. Только йеменские повстанцы-хуситы запустили более 220 беспилотников-камикадзе и ракет по Израилю с начала войны в октябре 2023 года. И, конечно же, значительная часть беспилотников, атакующих в последние дни Израиль, используется Ираном и "Хезболлой".

Система LITE BEAM предлагается в использовании на легких транспортных средствах. Она может быть развернута в различных оперативных зонах, что позволяет ей противостоять широкому спектру угроз, от беспилотных летательных аппаратов и ракет до минометных снарядов и самодельных взрывных устройств.

LITE BEAM является частью стратегии компании Rafael по расширению применения оружия направленной энергии для противодействия различным воздушным и наземным угрозам. Эта мобильная модель является адаптацией к полевым условиям стационарного лазера мощностью 100 кВт системы LITE BEAM от Rafael, способного уничтожать цели на расстоянии нескольких километров.

Новая мобильная версия LITE BEAM, представленная на выставке AUSA 2024, отличается повышенной мощностью до 10 кВт по сравнению с предыдущими 7,5 кВт, что позволяет ей конкурировать с аналогичными системами, такими как Jupiter от MBDA и Rheinmetall. Обладая эффективной дальностью действия от нескольких сотен метров до примерно 2000 метров, LITE BEAM отличается способностью точно отслеживать цели с помощью усовершенствованной системы слежения, которая также может быть интегрирована в другие системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAV). «До сегодняшнего дня перехват каждой ракеты стоил бы нам огромных денег. Сегодня наши противники могут вложить в ракету десятки тысяч долларов, а мы можем потратить всего два доллара, чтобы покрыть расходы на электроэнергию при сбивании ракеты», - подчеркивают представители израильской оборонной компании Rafael Advanced Defense Systems.

Модульность мобильной версии LITE BEAM позволяет устанавливать ее на различных платформах, включая бронетехнику, корабли и стационарные наземные платформы. Что касается электропитания, то указывается, что LITE BEAM может питаться как от дизельных генераторов, так и от аккумуляторов в зависимости от эксплуатационных потребностей.

Технологии высокоэнергетических лазеров в последнее время быстро развиваются, и другие международные игроки, включая MBDA, Rheinmetall, Lockheed Martin и Raytheon, также разрабатывают мобильные решения для создания такого лазерного оружия мощностью 10 кВт. Среди них, в частности, система ATHENA от Lockheed Martin, позволяющая комбинировать несколько лазеров для достижения выходной мощности в 30 кВт, в то время как HELWS от Raytheon предназначен для использования в мобильном варианте и может быть установлен на простом пикапе.

Несмотря на то, что многие системы все еще находятся на ранней стадии разработки и исследований или тестирования, эта технология обладает многообещающим потенциалом для будущих оборонных применений. Как отмечают американские военные эксперты, посетившие выставку AUSA 2024, способность LITE BEAM обеспечивать быструю и точную лазерную защиту в мобильном формате подчеркивает достижения Rafael в этой области, позиционируя ее продукцию в качестве потенциально востребованного сегодня стратегического инструмента для противодействия возникающим угрозам.