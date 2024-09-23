Ведущий европейский производитель ракет MBDA завершает испытания своей противокорабельной ракеты Exocet MM40 Block 3c и готовит ее для передачи ВМС Франции.

Ведущий европейский производитель ракет MBDA на своем заводе в Ла-Целле-Сен-Дени проводит окончательную интеграцию новой противокорабельной ракеты Exocet MM40 Block 3c.

Пьер-Мари Белло, отвечающий за линейку ракет Deep Strike weapons, рассказывая о новейшем варианте ракет семейства Exocet, подчеркнул важность их способности работать в любых погодных условиях, что имеет особое значение для практического использования этого типа оружия военно-морскими силами. Учитывая растущую плотность радиоэлектронной борьбы во всех районах боевых действий, как это наблюдается, в частности, в настоящее время в Черном море и на Украине, MM40 Block 3C рзработан для эффективной работы в любых условиях, независимо от того, насколько плотным является спектр РЭБ. В этой связи устойчивость к средствам РЭБ положена в число основных требований к ракетам Block 3C, что отличает их, по его словам, от других противокорабельных ракет, имеющихся в настоящее время на рынке.

Основное различие между ракетами типов Block 3 и Block 3c заключается в новой головке самонаведения ракеты. Когерентный самонаводчик J-диапазона представляет собой новейшую технологию в области самонаведения ракет: он обеспечивает устойчивость к любым формам радиоэлектронных помех.

Как подчеркивает производитель MBDA, Exocet MM40 B3c - это последнее поколение противокорабельных ракет семейства Exoce, предназначенных для использования на самых разных платформах, включая надводные корабли, подводные лодки, скоростные реактивные самолеты, вертолеты и береговые батареи. Эта ракета имеет значительно улучшенную боевую эффективность по сравнению с предыдущими версиями, вместо твердотопливного маршевого двигателя на ней установлен ТРД, что значительно увеличило дальность ее использования. По сообщению MBDA, Exocet MM40 Block 3 обеспечивает повышенные эксплуатационные характеристики и модернизацию технологий, сводя к минимуму затраты на закупки и логистическую поддержку. Эффективность Exocet MM40 Block 3с повышена за счет точности нового навигационного пакета, позволяющего оптимизировать траектории захода на атаку в 3D-режиме и наносить удары по цели с разных азимутов на очень малой высоте над уровнем моря с одновременным достижением цели по времени. Система наведения терминала основана на сложной системе активного поиска J-диапазона, которая распознает и выбирает цели на море, а также на точности GPS для наземных целей.

Предыдущие версии Exocet находятся на вооружении нескольких военно-морских сил по всему миру. Поколение B3c основано на последовательных усовершенствованиях, внесенных в Exocet на протяжении всего срока службы ракет Exocet. Как сообщает производитель этих ракет, MM40 B3c обладает всеми характеристиками, присущими Exocet, в частности, всепогодностью и высокой гибкостью в использовании. Кроме того, эта новейшая ракета обладает преимуществами новой технологии самонаведения и создания новых алгоритмов, разработанных в соответствии с последними эксплуатационными требованиями противокорабельной обороны.

Пьер-Мари Белло также упомянул, что программа MM40 B3c в настоящее время находится в стадии дальнейшей разработки и совершенствования. Компания MBDA уже начала поставки таких ракет для ВМС Франции.

Как сообщают корреспонденты Naval News, посетившие цех окончательной сборки ракет Block 3 и Block 3C, это здание является крупнейшим предприятием по производству ракет в Европе. MBDA может легко увеличить производство для удовлетворения новых заказчиков MM40 Block 3c.

Капитан Джером Генри, командир подразделения противовоздушной обороны FREMM в Эльзасе, поделился с корреспондентами Naval News своим опытом проведения первого испытательного пуска новой ракеты со своего фрегата. Он заявил, что стрельба проводилась в реальных условиях и была успешной. Он также подчеркнул, что самым большим отличием ракеты MM40 Block 3c является ее устойчивость к средствам РЭБ и точность.

Как сообщается, все корабли первого ранга ВМС Франции будут оснащены новой ракетой Exocet MM40 Block 3c. Согласно MBDA, MM40 Block 3c не будет окончательной версией ракеты, компания продолжит совершенствовать семейство ракет в соответствии с технологическими разработками в области морской войны. В конечном итоге она будет поставлена на вооружение наряду со следующим поколением ударных и противокорабельных ракет MBDA, которые войдут в семейство FC/ASW. С учетом усилившееся в последний период военно-техническое между Украиной и Францией, а также с учетом использования разработчиками MBDA опыта использования противокорабельных ракет в ходе СВО, не исключается вероятность поставки ракет Exocet MM40 B3c Киеву в ближайшее время.