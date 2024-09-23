Поступающая информация свидетельствует, что Украина, в рамках усилий по модернизации своего военного потенциала, активно работает над приобретением истребителей Mirage 2000, Gripen и Eurofighter.

В рамках усилий по модернизации своего военного потенциала Украина активно работает над заменой своего парка самолетов советской эпохи на западную военную авиатехнику. После получения обязательств по поставке американских истребителей F-16, Украина в настоящее время ведет переговоры о приобретении шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen и европейских истребителей Eurofighter Typhoon.

Этот план является частью более широкой стратегии, направленной на укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины. Министр обороны Рустем Умеров подтвердил эту информацию во время недавнего телевизионного интервью, подчеркнув важность приобретения этих западных боевых самолетов для обеспечения превосходства в воздухе над российскими силами.

Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель, выпускаемый шведской компанией Saab. Он был разработан для замены устаревших моделей Draken и Viggen в ВВС Швеции. Производство началось в 1996 году. В настоящее время этот самолет эксплуатируется в нескольких странах, включая Швецию, Венгрию и Таиланд. Gripen обладает высокой универсальностью и способен выполнять задачи класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и осуществлять разведывательные действия. Он оснащен современной авионикой и радарной системой PS-05/A. Самолет обладает неплохой маневренностью, отличается низкими эксплуатационными расходами и многофункциональностью.

Eurofighter Typhoon - это многоцелевой двухдвигательный истребитель, разработанный европейским консорциумом, в состав которого входят EADS, Alenia Aeronautica и BAE Systems. Он поступил на вооружение в 2003 году и в настоящее время используется такими странами, как Германия, Великобритания, Италия и Испания. Typhoon известен своей способностью вести бой как против воздушных целей, так и наносить наземные удары. Обладая передовой авионикой, радаром CAPTOR и высокими скоростными характеристиками, он считается в ЕС одним из самых совершенных истребителей.

В течение значительного времени украинские военные летчики уже проходят обучение управлению истребителями F-16, однако они, по заявлениям Киева, не подходят для нанесения ударов рядом типов крылатых ракет, в частности, Taurus, что обуславливает интерес ВСУ к получению отдельных марок европейских современных истребителей. В своем выступлении Умеров уточнил, что Украина уже получила обязательства от своих союзников по закупке французских истребителей Mirage 2000 после аналогичных соглашений в отношении американских F-16. Он выразил надежду, что продолжающиеся переговоры по Gripen и Eurofighter вскоре принесут результаты, что позволит Украине продолжить модернизацию своих военно-воздушных сил. Эти современные истребители рассматриваются Киевом как имеющие решающее значение для укрепления оборонительного и наступательного потенциала страны, особенно против российского военно-воздушного флота, насчитывающего в операциях СВО, по западным оценкам, около 300 самолетов и вертолетов.

Переход от самолетов советской эпохи, таких как МиГ-29, к западным реактивным самолетам, таким как Gripen и Eurofighter Typhoon, сопряжен, по оценкам военных экспертов НАТО, со значительными трудностями, особенно в плане подготовки пилотов. Сложность этих современных истребителей требует интенсивной подготовки, которая может занять от нескольких месяцев до более чем года. Этот процесс включает в себя освоение пилотажных систем и эксплуатационных возможностей, а также управление инфраструктурой и логистическими требованиями, связанными с этими новыми платформами.

Однако, те же западные эксперты отмечают, что, учитывая нынешний конфликт, Украина не может позволить себе тратить время, что делает обучение и интеграцию этих самолетов серьезным препятствием. В то время как любая задержка с их развертыванием влияет на способность Украины противостоять господству России в воздухе.

Несколько европейских стран, включая Швецию, Германию, Италию и Великобританию, в настоящее время эксплуатируют самолеты Gripen и Eurofighter Typhoon. Хотя официальных обязательств пока не было, есть предположение, что эти страны потенциально могут поставлять эти истребители Украине в будущем. Как отмечается западными обозревателями, дипломатическое и военное сотрудничество между Украиной и ее европейскими союзниками продолжает укрепляться, что повышает вероятность заключения соглашений о передаче отдельных партий западных самолетов по образцу F-16, которые уже поставляются в Украину.