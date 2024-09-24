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Airbus и Quantum Systems успешно испытали эффективность роя дронов нескольких типов

Созданная Министерством обороны Германии KITU 2 активно проводит исследования по использованию роя многопрофильных различных беспилотников в рое для нанесения противнику таким образом большего поражающего эффекта.
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До последнего времени понятие «рой дронов» относилось прежде всего к беспилотникам  одного типа. Использование такого роя дронов в военных операциях показало их значительную эффективность, особенно благодаря достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ). Цель такой тактики использования беспилотников состоит прежде всего в том, чтобы заставить их коллективно выполнить конкретную миссию в соответствии с их характеристиками (усиление защиты, обман противника и рассеивание его внимания, широкая разведка, нанесение более массированного ущерба и т. д.).

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Тем не менее, в последнее время отдельными западными военными структурами стали вестись исследования по возможности запускать в рое несколько типов дронов с разными возможностями или характеристиками, чтобы «максимизировать» военный эффект, собирать больше разведданных с использованием разных датчиков, более легко адаптироваться к изменениям тактической ситуации, для нанесения более массированного и различного военного ущерба противнику.

В частности, такими исследованиями в последнее время активно занимается группа KITU 2 (Künstliche Intelligenz für taktische UAS - искусственный интеллект для тактических беспилотных летательных аппаратов), которая, по поручению Министерством обороны Германии и при участии Airbus Defense & Space объединила усилия с баварским производителем беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems, а также с исследовательской компанией-разработчиком программного обеспечения Spleenlab.

В частности, KITU 2 поручено  оценить потенциал искусственного интеллекта для «координации смешанных групп дронов с различными возможностями».

Как сообщается, такие усилия привели к «серьезному прорыву», по данным Quantum Systems, во время эксперимента, проведенного в центре беспилотных летательных аппаратов Airbus в Манчинге в начале августа. «Впервые специально разработанная платформа искусственного интеллекта контролировала и координировала системы различных беспилотных летательных аппаратов, чтобы гарантировать выполнение ими задач в сценариях с электронными помехами», - говорится в заявлении  немецкого производителя, опубликованном 17 сентября. Этот ИИ прошел, как сообщается, передовые методы обучения с глубоким подкреплением, что позволило обработать большие объемы данных, чтобы «накормить» алгоритм для принятия им решения о действиях, которые необходимо предпринять для достижения поставленной перед ним цели. «Этот подход позволяет ИИ совершенствовать свою тактику за счет непрерывной самооптимизации, что приводит к более эффективным и точным решениям в тактических операциях», - объяснили в Quantum Systems.

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В ходе этого эксперимента несколько различных моделей дронов (в том числе Vector и Scorpion от Quantum Systems, а также два «многоцелевых» самолета, поставленных Airbus) смогли, таким образом, летать роем. «Данные разведки со всех беспилотных летательных аппаратов были объединены в режиме реального времени, чтобы сформировать общую картину ситуации, а затем передать ее в систему боевого управления Airbus Fortion Joint C2», - пояснили в Quantum Systems, чьи беспилотные летательные аппараты Vector также «продемонстрировали свою способность эффективно выполнять боевые задачи автономной миссии по совместной разведке в среде без использования GPS».

Проведенные эксперименты показали, что использование на поле боя многоплатформных и многоцелевых беспилотников выигрывает от результатов исследования KITU 2, позволяет увеличить силы за счет управления несколькими беспилотными летательными аппаратами с сокращенным наземным или воздушным экипажем управления. Кроме того, первые исследования, проведенные в том числе и в в ходе продолжающейся СВО в Украине, показали, что несколько небольших и недорогостоящих беспилотных летательных аппаратов могут быть более эффективными для получения результатов воздушной разведки с поля боя, поскольку можно одновременно охватывать большие площади и легче снижать потери.

Согласно опубликованной информации, результаты исследования KITU 2 будут использованы для разработки автономных систем не только для будущей системы воздушного боя (SCAF), но и для основной наземной боевой системы MGCS, двух проектов, осуществляемых в рамках франко-германского сотрудничества.

 

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