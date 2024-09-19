Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США намерены восстановить аэродром Тиниан, использовавшийся во время атомных бомбардировок Японии
США приняли решение по восстановлению заброшенной после атомных бомбардировок Японии в 1945 году военной базы Норд Филд, которая в нынешних условиях представляет повышенное стратегическое значение для Пентагона, с учетом ее близкого расположения от Китая.

Согласно появившимся в американских СМИ сообщениям, Соединенные Штаты намереваются восстановить четыре взлетно-посадочные полосы военной авиабазы Норт Филд времен Второй мировой войны, которая использовалась во время атомной бомбардировки Японии во Вторую мировую войну, поскольку напряженность в отношениях с Китаем нарастает. Инжиниринговая и строительная компания Fluor, базирующаяся в Ирвинге, штат Техас, получит около $409 миллионов на завершение проекта в течение пяти лет.

Этот аэродром служил точкой взлета бомбардировщиков Enola Gay и Bockscar B-29, осуществивших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Со времен атомной бомбардировки Японии этот военный аэродром на острове Тиниан был заброшен. С тех пор взлетно-посадочные полосы заросли джунглями острова. Площадь этого отдаленного острова составляет менее 40 квадратных миль, он является одним из трех главных островов северной части малонаселенных Марианских островов в западной части Тихого океана, которые составляют самую западную границу США, расположенных примерно в 100 милях к югу от их главного регионального военного центра Гуам и примерно в 1500 милях к востоку от Филиппин.

US to restore WWII airfield used in Japan atomic bombing as China tensions rise

В течение многих лет Индо-Тихоокеанское командование США, ответственное за этот регион, хотело восстановить эту заброшенную военную базу Норд Филд. За прошедшие десятилетия неиспользования территория аэродрома заросла и стала непригодной для современных военных целей. В апреле с.г. высшее руководство Военно-воздушных сил посетило остров, чтобы ознакомиться с работами на аэродроме. С января силами ВВС США начались работы по расчистке сотен акров джунглей, чтобы можно было начать строительные работы. И вот недавно военно-воздушные силы США подписали контракт на $409 миллионов с корпорацией Fluor Corporation на восстановление этого аэродрома Тиниан, который сыграл важную роль во время Второй мировой войны как стартовая площадка для крупных воздушных операций.  В этом году в список работ по восстановлению Норд Филд были включены $4,8 миллиарда на инфраструктуру, хотя примерно пятая часть этих строительных проектов указана в бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год. Материалы и рабочие на островах Тихого океана стоят намного дороже, чем в континентальной части Соединенных Штатов.

В рамках восстановительного проекта Военно-воздушных сил планируется избавиться от густых зарослей джунглей и полностью восстановить работоспособность аэродрома. Его реконструкция, как указывают в Пентагоне, является частью стратегии ВВС США «по гибкому боевому применению», предусматривающему рассредоточение военных сил США на множестве небольших аэродромов, более труднодоступных для нанесения ударов противником. Этот подход направлен на повышение адаптивности вооруженных сил США в потенциальных конфликтах. Расширяя свое присутствие в Тихом океане, Соединенные Штаты стремятся укрепить свою военную готовность и обеспечить возможности быстрого реагирования.

Этот аэродром служил взлетной площадкой для бомбардировщиков США во время Второй мировой войны, после масштабной кампании на Тихом океане база Норт Филд стала координационным центром оперативных действий ВВС США против Японии. Расположение этой авиабазы имело решающее значение, поскольку она находилась недалеко от материковой части Японии, что позволяло осуществлять бомбардировки на большие расстояния. Операции, проводившиеся с территории военной базы США Норт Филд в сердце Тихоокеанского театра военных действий были засекречены, и многие из тех, кто дислоцировался на Северном острове, не знали о подготовке атомных бомбардировок Японии.

Во время Второй мировой войны авиабаза Норт Филд состояла из четырех широких взлетно-посадочных полос длиной около 8500 футов и шириной 200 футов. Каждая взлетно-посадочная полоса была рассчитана на размещение больших бомбардировщиков B-29. Аэропорт отличался обширной сетью рулежных дорожек и бетонных стоянок, которые могли вместить до 265 бомбардировщиков B-29. Такая компоновка позволяла ВВС США осуществлять быструю погрузку, дозаправку и бесперебойную работу военных самолетов в воздухе.

По оценкам американских военных экспертов, расположение авиабазы Норт Филд примерно в 1500 милях от материкового Китая, делает ее сегодня стратегическим объектом для ВВС США в Тихоокеанском регионе. Особенно на фоне обострения Вашингтоном отношений с Пекином в последний период.

 

 

#военные новости #военное противостояние #авиабаза сша норд филд
+
Написать комментарий (0)
Швеция увеличит расходы на оборону на 1,3 миллиарда долларов в 2025 году
Франция восстанавливает в своих Вооружённых силах уникальную инженерную бригаду
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
6
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
Cybertruck установил рекорд зарядки на новой станции в Братиславе
+
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
9
Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
4
Samsung Galaxy A16 5G получит шесть лет обновлений, 6.7-дюймовый экран и до 8 ГБ ОЗУ
+
Стало известно, почему на истребителях РФ размещают покрышки — чтобы обмануть системы наведения
+
На первом в мире модуле по производству инновационного топлива для реактора IV поколения завершается наладка оборудования
+
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
2
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
2
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+
По неофициальной информации, NVIDIA может готовиться к завершению производства RTX 4090 и 4090D
1
The Sims 5 отменена - Maxis сосредоточится на The Sims 4 и добавит мультиплеер
+

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
22
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
475
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
48
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
34
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
12
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
6
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
6
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
1

Сейчас обсуждают

Игорь Ииии
14:57
Да хз - 13700к вроде игры до сих пор запускает. Так раз мелкие ядра и в играх, и в рабочих задачах имеют не здоровую привычку глючить. Так что как обладатель 2-х систем на интолл : основной на 13700к ...
AMD Ryzen 7 9700X «Zen 5» на 2% быстрее процессора Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache в играх
Бахтиер Кудратуллаев
14:42
10 лет не жрать , не коммулка . вообщем никуя не тратить чтоб лада купить.
«АвтоВАЗ» намерен продавать Lada Aura по цене свыше 3 млн рублей
Gerr_Lord87
14:38
Извини, я уже и не помню 80-е годы. Тебе виднее, как там в школе)
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Погонщик либерастиков
14:37
Неудивительно, что тебе нечего ответить на объективные факты, кроме примитивных вскукареков, слился ты как всегда с позором.
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
Henry Morgan
14:36
*Так как мне всё равно нечего терять на специально отведённом SSD, просто выбираю вариант "стереть диск" и отключаю подкачку, ибо не хочу терять "лишние" 69 ГиБ на костыль под названием "подкачка"...*
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
Aleksei Didenko
14:33
Не убедительно, шутки из 3Б класса
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Gerr_Lord87
14:32
Своими таблетками меня не спаивай. Я не из твоих пернатых) Так, что мимо.
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
DIP48
14:32
Опять кривые фото. Так криво фотографировать еще надо суметь постараться. Это насколько нужно быть необучаемым рукожопом с альтернативным мышлением.
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
Aleksei Didenko
14:32
Тебя муж заждался, иди таблетки принимай
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Gerr_Lord87
14:30
Оу, так ты ещё из заднеприводных🤣🤣🤣 Фу.....
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем