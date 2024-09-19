США приняли решение по восстановлению заброшенной после атомных бомбардировок Японии в 1945 году военной базы Норд Филд, которая в нынешних условиях представляет повышенное стратегическое значение для Пентагона, с учетом ее близкого расположения от Китая.

Согласно появившимся в американских СМИ сообщениям, Соединенные Штаты намереваются восстановить четыре взлетно-посадочные полосы военной авиабазы Норт Филд времен Второй мировой войны, которая использовалась во время атомной бомбардировки Японии во Вторую мировую войну, поскольку напряженность в отношениях с Китаем нарастает. Инжиниринговая и строительная компания Fluor, базирующаяся в Ирвинге, штат Техас, получит около $409 миллионов на завершение проекта в течение пяти лет.

Этот аэродром служил точкой взлета бомбардировщиков Enola Gay и Bockscar B-29, осуществивших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Со времен атомной бомбардировки Японии этот военный аэродром на острове Тиниан был заброшен. С тех пор взлетно-посадочные полосы заросли джунглями острова. Площадь этого отдаленного острова составляет менее 40 квадратных миль, он является одним из трех главных островов северной части малонаселенных Марианских островов в западной части Тихого океана, которые составляют самую западную границу США, расположенных примерно в 100 милях к югу от их главного регионального военного центра Гуам и примерно в 1500 милях к востоку от Филиппин.

В течение многих лет Индо-Тихоокеанское командование США, ответственное за этот регион, хотело восстановить эту заброшенную военную базу Норд Филд. За прошедшие десятилетия неиспользования территория аэродрома заросла и стала непригодной для современных военных целей. В апреле с.г. высшее руководство Военно-воздушных сил посетило остров, чтобы ознакомиться с работами на аэродроме. С января силами ВВС США начались работы по расчистке сотен акров джунглей, чтобы можно было начать строительные работы. И вот недавно военно-воздушные силы США подписали контракт на $409 миллионов с корпорацией Fluor Corporation на восстановление этого аэродрома Тиниан, который сыграл важную роль во время Второй мировой войны как стартовая площадка для крупных воздушных операций. В этом году в список работ по восстановлению Норд Филд были включены $4,8 миллиарда на инфраструктуру, хотя примерно пятая часть этих строительных проектов указана в бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год. Материалы и рабочие на островах Тихого океана стоят намного дороже, чем в континентальной части Соединенных Штатов.

В рамках восстановительного проекта Военно-воздушных сил планируется избавиться от густых зарослей джунглей и полностью восстановить работоспособность аэродрома. Его реконструкция, как указывают в Пентагоне, является частью стратегии ВВС США «по гибкому боевому применению», предусматривающему рассредоточение военных сил США на множестве небольших аэродромов, более труднодоступных для нанесения ударов противником. Этот подход направлен на повышение адаптивности вооруженных сил США в потенциальных конфликтах. Расширяя свое присутствие в Тихом океане, Соединенные Штаты стремятся укрепить свою военную готовность и обеспечить возможности быстрого реагирования.

Этот аэродром служил взлетной площадкой для бомбардировщиков США во время Второй мировой войны, после масштабной кампании на Тихом океане база Норт Филд стала координационным центром оперативных действий ВВС США против Японии. Расположение этой авиабазы имело решающее значение, поскольку она находилась недалеко от материковой части Японии, что позволяло осуществлять бомбардировки на большие расстояния. Операции, проводившиеся с территории военной базы США Норт Филд в сердце Тихоокеанского театра военных действий были засекречены, и многие из тех, кто дислоцировался на Северном острове, не знали о подготовке атомных бомбардировок Японии.

Во время Второй мировой войны авиабаза Норт Филд состояла из четырех широких взлетно-посадочных полос длиной около 8500 футов и шириной 200 футов. Каждая взлетно-посадочная полоса была рассчитана на размещение больших бомбардировщиков B-29. Аэропорт отличался обширной сетью рулежных дорожек и бетонных стоянок, которые могли вместить до 265 бомбардировщиков B-29. Такая компоновка позволяла ВВС США осуществлять быструю погрузку, дозаправку и бесперебойную работу военных самолетов в воздухе.

По оценкам американских военных экспертов, расположение авиабазы Норт Филд примерно в 1500 милях от материкового Китая, делает ее сегодня стратегическим объектом для ВВС США в Тихоокеанском регионе. Особенно на фоне обострения Вашингтоном отношений с Пекином в последний период.