Lockheed Martin 28 августа представила во время торжественной церемонии на заводе аэрокосмического гиганта в Форт-Уэрт, Техас, первый сошедший с конвейера истребитель F-35 для Польши.





После целого года публикаций о проблемах программы исправления ряда конструкторских недоработок в процессе создания F-35, компания Lockheed Martin 28 августа «отметила» начало новой главы в истории этого самолета: первый истребитель-невидимка для Польши был представлен во время торжественной церемонии на заводе аэрокосмического гиганта в Форт-Уэрт, Техас, в присутствии польских военных представителей. За происходящим наблюдали официальные лица США и другие высокопоставленные лица.

“Этот самолет будет большим вкладом в польскую, и не только польскую, региональную безопасность, а также в авторитет НАТО,” – заявил во время церемонии майор Иренеуш Новак, генеральный инспектор ВВС Польши.

Представленный 28 августа истребитель F-35 является первым из 32, предназначенных для Польши, после того как Варшава в 2020 году подписала с Вашингтоном контракт на $4,6 миллиарда на поставку истребителей в обычной взлетно-посадочной конфигурации. В этот заказ включены 33 двигателя F135 производства Pratt & Whitney, а также услуги по обучению и логистике. Самолеты будут поставляться по несколько штук за раз в течение нескольких лет с переполненной международной производственной линии Lockheed. Ранее Министерство обороны Польши заявляло, что все F-35 должны поступить к 2030 году.

Однако у наблюдателей сегодня продолжают оставаться весьма важные в этом плане вопросы: сможет ли Lockheed удовлетворить спрос на производство этих самолетов с учетом значительного числа уже обещанных Вашингтоном F-35 различным странам? И будут ли исправлены все продолжающие проявляться проблемы в конструкции этого самолета, который уже сегодня не может конкурировать, например, с российским Су-57?

Как отмечают американские СМИ, поставки F-35 Варшаве в основном обещают идти по графику, что является приятной новостью для Lockheed и Польши после целого года проблем. Пентагон начал принимать истребители, оснащенные технологией обновления 3 только в прошлом месяце, спустя целый год после приостановки поставок из-за проблем с программным обеспечением. TR-3, по сути, предоставляет аппаратное и программное обеспечение, необходимое для набора новых возможностей, известных как Block 4. Как ранее сообщали представители компании Lockheed, самолеты, оснащенные обновлением, подобным тому, которое было представлено 28 августа, будут выполнять только тренировочные функции, по крайней мере, еще в течение года, пока будут устранены сохраняющиеся проблемы с программным обеспечением.

Тем не менее, Варшава, не теряя времени, приступает к подготовке эксплуатации F-35. Представители польских ВВС уже посетили военно-воздушную базу Люк, штат Аризона, чтобы ознакомиться с операциями по техническому обслуживанию F-35, а польские пилоты через нескольких месяцев откроют новый международный учебный центр на базе Национальной гвардии ВВС Эббинг в Арканзасе, используя свои новые самолеты. По словам руководителя компании Lockheed Aeronautics Грега Ульмера, первый самолет будет доставлен в Польшу в 2026 году.

Как подчеркивают американские эксперты, появление в Польше нового парка истребителей F-35 происходит на фоне увеличения расходов страны на оборону. На днях Польша осуществила заказ на значительную партию вертолетов Apache, договорилась о многомиллиардных кредитах от Вашингтона для финансирования закупок нового оружия и рассматривает другие инициативы по модернизации своей армии, в частности, закупку дополнительных истребителей. Предоставленный Соединенными Штатами Польше новый кредит в размере 2 миллиардов долларов, чтобы помочь ей закупить оружие американского производства, является вторым подобным займом, предоставленным союзнику по НАТО за последний календарный год. Что, по словам представителя Госдепартамента, свидетельствует о том, насколько Польша привержена укреплению своей обороны. Деньги выделяются в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), которая предусматривает, что доллары должны быть потрачены на оружие американского производства. Но в отличие от традиционных долларов FMF, которые используются в качестве грантов, предоставляемых странам для финансирования закупок, этот заем для Польши предоставляется с процентами, которые должны быть возвращены правительству США. Вашингтон выделил $60 миллионов на покрытие комиссионных и гарантирование кредита.