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vizir47
ВМС США намерены внедрить с 2027 года недорогое морское ударное оружие для себя и партнеров
ВМС США обратились к промышленности с просьбой ускорения разработки и скорейшего ввода в эксплуатацию недорогого боеприпаса средней дальности, который мог бы быстро увеличить ударные возможности международных партнеров на море.

Военно-морские силы США обратились к промышленности  с просьбой ускорения разработки и скорейшего ввода в эксплуатацию недорогого боеприпаса средней дальности, который мог бы быстро увеличить ударные возможности международных партнеров на море.

CAMS Harpoon missile replacement

20-21 августа Командование военно-воздушных систем ВМС (NAVAIR) провело   отраслевое совещание, посвященное предлагаемой Западной коалицией системе доступного морского ударного вооружения (CAMS). Это мероприятие последовало за запросом информации от 16 июля (RFI), направленным на изучение мнений отрасли и выявление соответствующих возможностей. 

Инициатива CAMS, выдвинутая управлением программы высокоточного ударного оружия NAVAIR (PMA-201), изучает варианты создания оружия дальнего действия, пригодного для запуска как с надводных кораблей, так и с самолетов, которое могло бы производиться по небольшой цене и в объеме, соответствующем ожидаемому международному спросу. “Многие партнеры по коалиции сталкиваются с тем, что затраты на модернизацию и поддержание своих возможностей в области морского ударного вооружения средней дальности снижаются”, - говорится в сообщении RFI от NAVAIR. В этой связи указывается, что военно-морские силы США намерены использовать заинтересованность партнеров по коалиции и национальные интересы в расширении производственных мощностей по производству боеприпасов, что позволило бы успешно выпускать доступные по цене боеприпасы в соответствующие сроки для использования Западной коалицией.

В сообщении RFI также подчеркивается, что, действуя от имени потенциальных международных партнеров, NAVAIR заинтересована в "ускоренной разработке, создании прототипов, в производстве и применении широко доступного и экспортируемого оружия воздушного и наземного базирования с достаточной дальностью поражения, чтобы обеспечить желаемую летальность". Ожидается, что, благодаря низким удельным затратам, выбранное решение CAMS обеспечит большие объемы производства и оптимальный уровень запасов, к которому так стремятся участники западной коалиции.

NAVAIR надеется, что ответы на запрос RFI помогут военно-морскому флоту понять, существуют ли производственные возможности, обладающие опытом для быстрого создания прототипов, интеграции, тестирования и эксплуатации систем вооружения малой и средней дальности, способных запускаться с самолетов и наземных платформ. PMA 201 нацелена на удельные затраты в размере не более 1,5 миллионов долларов США за единицу с годовым объемом производства не менее 250 единиц.

NAVAIR описывает CAMS как боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии не менее 140 морских миль. Самолет должен их использовать на высоте 40 000 футов, а запуск с корабля осуществлялся бы с использованием системы вертикального пуска. “Проектирование с учетом простоты производства в вариантах наземного, морского и воздушного базирования расширит возможности партнеров и облегчит их затраты. Первоначальный контракт может быть заключен в первом квартале 2027 финансового года.

 NAVAIR предписала, что CAMS должны разрабатываться с использованием системотехнической среды, основанной на моделях, для создания “универсальной экспортируемой конструкции, в результате которой получается модульная система вооружения, способная поражать разнообразные наземные цели, а также включать доступные по цене обновления, позволяющие опережать противника без снижения производительности производства”.

NAVAIR изложила ряд и таких желаемых требований к CAMS, как боеголовка весом менее 500 фунтов (226,7 кг); система наведения, способная обнаруживать и поражать движущиеся и неподвижные наземные цели на суше; система терминального наведения, включающая один или несколько методов (GPS, инерциальную навигацию, инфракрасное излучение и/или изображения); и навигационная система, способная работать в условиях ухудшения или отказа работы GPS.

Что касается воздушного варианта, то заявленная цель NAVAIR - достичь дальности полета на максимальной высоте до 40 000 футов и скорости до 0,8 Маха. Схема запуска с корабля должна предоставлять необходимость запуска ракет CAMS с движущейся/качающейся палубы с использованием либо системы вертикального запуска, либо какого-либо типа палубной пусковой установки.

Также требуется соответствие архитектуре открытых систем вооружения Министерства обороны (WOSA).

Респондентам, участвовавшим в RFI, было предложено предоставить информацию о характеристиках и технических деталях концепций возможных систем вооружения, а также смету расходов и график проектирования, разработки, интеграции платформы и производства. Отраслевым партнерам, которые не могут разработать CAMS, но обладают соответствующими технологиями, такими как целеуказатели или двигательные установки, также было предложено представить свой предложения.

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