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vizir47
Китай выводит потерянные спутники на правильную орбиту с помощью двигателей, запускаемых в перигее
После того, как в марте экспериментальные спутники Китая DRO-A и B по техническим причинам застряли на низкой околоземной орбите, китайским ученым удалось путем запуска двигателей в серии “толчков в перигее” вывести их на ретроградную орбиту вокруг Луны.

В марте экспериментальные спутники, разработанные Китайской академией наук, оказались в подвешенном состоянии, когда не сработала верхняя ступень ракеты-носителя, в результате чего они застряли на низкой околоземной орбите.

Спутники, запущенные 13 марта на ракете Long March 2C, должны были быть размещены на орбиту в десятки тысяч миль над поверхностью Луны. Предполагалось, что эта пара спутников будет осуществлять связь с другим спутником, получившим название DRO-L, находящимся на низкой околоземной орбите (LEO). DRO-L был запущен в феврале. Система из трех спутников предназначалась для тестирования высокоточной технологии относительной навигации.

China brings lost satellites back to right orbit using engine ‘perigee kicks’

Но спутники не вышли на орбиту, и китайские эксперты предположили, что инцидент был связан с некоторыми проблемами с разгонным блоком Yuanzheng-1. Хотя первая и вторая ступени ракеты сработали нормально.

Космические силы США отследили эту пару спутников на более высокой орбите по сравнению с моментом инцидента, предположив, что они “все еще пытались добраться до Луны”, сообщает South China Morning Post (SCMP). Спутники DRO-A и B, как указывается, предназначались для выхода на дальнюю ретроградную орбиту (DRO) вокруг Луны. Оба спутника были нацелены на высокую лунную орбиту порядка десятков тысяч миль над поверхностью Луны, которая имеет направленность противоположную вращению Луны вокруг Земли.

Спутники DRO - это технологические космические аппараты для орбитальных испытаний, которые могут сыграть важную роль в более широких лунных планах Китая. Они включают в себя создание лунной навигационной и коммуникационной инфраструктуры для поддержки исследований Луны, сообщает Space News.

С учетом того, что восстановление размещения указанных спутников на ранее предусмотренную лунную орбиту могло бы укрепить космические возможности Китая, продемонстрировать устойчивость в преодолении проблем, связанных с работой на орбите, китайские ученые приложили серьезные усилия, чтобы вернуть их в нормальное русло. Хотя китайскими комментаторами и утверждалось, что эта миссия не имеет решающего значения для ближайших планов Китая по запуску Луны, тем не менее необходимые работы по  восстановлению их запланированных орбит были предприняты.

Когда спутники сошли с орбиты, было заявлено, что для подъема на орбиту, вероятно, потребуются значительные затраты топлива. Некоторые эксперты даже утверждали, что оставшегося топлива будет недостаточно, чтобы вывести его непосредственно на траекторию полета к Луне. Так, Скотт Тилли, астроном-любитель из Канады, в то время утверждал, что проблемы со спутниками связаны с ограниченными запасами топлива и многократными переходами через радиационный пояс Ван Аллена, где заряженные частицы высокой энергии, захваченные магнитным полем Земли, могут повредить электронику и солнечные панели.

Тем не менее, спустя несколько месяцев после того, как два китайских спутника сошли со своей заданной орбиты, они были выведены на первоначально определенную траекторию путем запуска двигателей в серии “толчков в перигее”. Согласно сообщениям, этот процесс увеличил их скорость и расширил зону действия. Ожидается, что спутники, которые в настоящее время уже находятся на большой круговой орбите, будут обладать долгосрочной стабильностью благодаря тому, что они движутся по круговой орбите в направлении, противоположном вращению Луны. Сообщается, что оба спутника будут тестировать лазерные технологии навигации и определения времени между Землей и Луной, известные как окололунное пространство.

И Китай, и Соединенные Штаты возглавляют различные многонациональные усилия по созданию устойчивого присутствия на Луне. Это Международная исследовательская станция на Луне (ILRS) и программа Artemis соответственно. Только в 2024 году было совершено пять миссий на Луну. Это первая миссия Peregrine, IM-1 Intuitive Machines, DRO-A/B, Queqiao-2 и Chang'e-6. Последние три - китайские миссии. Японский посадочный модуль SLIM также совершил посадку на Луну в январе. До конца года могут начаться новые коммерческие миссии в США и Японии.

 

#космические исследования #исследование луны #восстановление китаем орбиты спутников #китайские миссии на луну #спутники dro-a и b
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