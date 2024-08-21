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vizir47
Армия США проводит испытания роботов-дезактиваторов
В целях усовершенствования и упрощения процесса дезактивации, армия США тестирует роботизированную систему, предназначенную для безопасной очистки военной техники, подвергшейся воздействию опасных веществ.


Химическое и биологическое оружие представляет, как известно, серьезную угрозу для солдат. А дезактивация военной техники, подвергшейся воздействию, является трудоемкой и опасной задачей, часто требующей присутствия больших групп солдат в полном защитном снаряжении. Чтобы усовершенствовать и упростить процесс дезактивации, армия США тестирует роботизированную систему, предназначенную для безопасной очистки военной техники, подвергшейся воздействию опасных веществ.

Химико-биологический центр Управления по развитию боевых возможностей Армии США разработал роботизированную систему, известную как Автономная система дезактивации оборудования, о чем сообщается в пресс-релизе. Как указывается, четверо американских солдат эксплуатировали эту систему в течение четырех дней и предоставили свои отзывы команде разработчиков. “Эта система полностью избавляет нас от угрозы, а ее кнопки и элементы управления просты в использовании. Мы - те, кто будет использовать эту систему дезактивации в бою, поэтому приятно иметь возможность рассказать разработчикам технологии и создателям нового оборудования, что именно нам нужно сейчас”, - сказал сержант Ялейди Эскалера в заявлении для прессы.

US Army tests robotic cleaners to counter chemical, biological threats

Оснащенная установленной на беспилотном наземном транспортном средстве камерой, система сканирует  всю поверхность транспортного средства для выявления загрязненных участков. Роботизированная система по беспроводной сети передает информацию о загрязнении системным операторам, находящимся на безопасном расстоянии. Затем роботизированная рука-манипулятор точно распыляет дезактивирующую суспензию в места, подверженные воздействию химических веществ.

Как указывает министерство обороны США, в настоящее время для дезактивации одного транспортного средства требуется от 20 до 30 солдат в течение часа. На этот процесс расходуется более 500 галлонов воды и 50 галлонов дезактивирующих химикатов на транспортное средство. Кроме того, войска проводят операции по дезактивации вблизи опасных районов, что подвергает их риску нападения противника.  И это при том, что ядерные, химические и биологические отравляющие вещества чрезвычайно опасны и способны нанести смертельный вред даже в небольших количествах. Чтобы обезопасить себя и выполнить требуемую работу, солдаты обычно надевают защитные костюмы на все тело для проведения ручной дезактивации.

В процессе проведенного испытания новой автономной системы дезактивации оборудования, команда разработчиков собрала важные отзывы участвовавших в эксперименте солдат, чтобы улучшить навигацию и пользовательский интерфейс робота. “Обычно у нас никогда не бывает возможности встретиться с людьми, разрабатывающими инструменты, которые мы используем. Так что знакомство с мозгом, стоящим за оборудованием, было захватывающим”, - сказал сержант Джозеф Беннетт в пресс-релизе.

Солдаты предложили усовершенствовать способность роботизированной платформы маневрировать и взаимодействовать с различными формами транспортных средств. Они также рекомендовали добавить в компьютерный интерфейс удобные функции, такие как возможность щелкать правой кнопкой мыши. Более того, солдаты предложили вариант ручного управления манипулятором, чтобы воздействовать на области, которые автономная система могла пропустить. “По своему опыту работы офицером CBRN в Командовании специальных операций я знаю ценность быстрой и эффективной дезактивации в полевых условиях”, - сказал Пол Остин, офицер-экспериментатор CBRN из боевой лаборатории поддержки маневров, который координирует и управляет MSPIX. Остин добавил: “Химические и биологические отравляющие вещества - это оружие, которое может серьезно нарушить ход операции, поэтому возможность быстро устранить их имеет важное значение для выполнения военной миссии”.

Как сообщается, разрушительные последствия ядерного, химического и биологического оружия предотвратили его широкое применение со времен Первой мировой войны. Однако сохраняющаяся угроза, исходящая от этого оружия, особенно в руках террористических группировок или в ходе крупных конфликтов, требует постоянной готовности.

#военное противостояние #дезактивация военной техники #робот-дезактиватор в армии сша
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10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Chihonya
16:56
вот именно, ничего такого я тоже не высмотрел, но мы слепые, один вульва все прелести рассмотреть может, на своем супер TN мониторе)
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
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