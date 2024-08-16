Согласно сообщениям китайских СМИ, аэрокосмическая корпорация Китая (CASIC) успешно провела новое испытание своего сверхскоростного поезда на магнитной подушке T-Flight maglev. Как указывается, компании China Aerospace Science and Industry Corporation Limited и Shanxi, совместно разработавшие проект китайского поезда на магнитной подушке, завершили демонстрационные испытания своего полноразмерного опытного проекта в провинции Шаньси на севере Китая, в котором сверхскоростной поезд испытывал транспортную систему магнитной левитации в низковакуумном путепроводе. Испытание проводилось в трубопроводе протяженностью 2 км в условиях низкого вакуума.

Результаты испытаний показали, что поезд обеспечил контролируемую навигацию, устойчивую подвеску и безопасную остановку в соответствии с заданной кривой. Тест показал, что максимальная скорость и высота подвески вагонов соответствовали заданным значениям. Все системы работали нормально, а траектория движения поезда полностью соответствовала теоретической траектории, говорится в отчете.

В ходе испытаний также были проверены создание и поддержание крупномасштабной вакуумной среды на большие расстояния, сверхпроводниковое навигационное управление и другие ключевые технологии, а также координация между различными системами в условиях низкого вакуума и производительность всей системы в целом.

Строительство транспортной системы UHS на магнитной подвеске началось в апреле 2022 года в округе Янгао. Она объединяет аэрокосмические технологии с технологиями наземного железнодорожного транспорта, что может позволить, как предполагается, достичь скорости движения поездов на уровне 1000 км в час. В будущем эта система может быть использована для передвижения между мегаполисами Китая, что позволит добраться из Пекина в Шанхай примерно за полтора часа.

Основанный на принципе hyperloop, такой поезд в конечном итоге должен иметь возможность двигаться так же быстро, как самолет с турбореактивным двигателем.

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Ранее в этом году китайское государственное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках ракет и пусковых установок CASIC, объявило, что установило рекорд скорости с помощью Hyperloop T-Flight. В то время аппарат впервые "плавал" на магнитной подушке и развил скорость чуть более 620 км/ч. Как показывает новый пресс-релиз, можно сказать, что дела, похоже, продвигаются вперед в реализации этого проекта, хотя команда испытателей и не предоставила никаких других подробностей и сведений относительно параметров проведенного теста.

В то время как на Западе проекты hyperloop, похоже, зашли в тупик, в Китае эта концепция входит в число задач, которые правительство планирует решить в ближайшие несколько лет. Изучая эту технологию, CASIC надеется, что сможет существенно сократить длительность поездок по стране. В конце концов, предполагается, что T-Flight maglev сможет развивать скорость до 1000 км/ч в своей окончательной версии.

Как сообщается, для достижения таких характеристик поезд «плавает» благодаря мощному магнитному полю и движется в среде (или, точнее, в туннеле), где атмосферное давление практически равно нулю, чтобы устранить трение и аэродинамическое сопротивление.

На втором этапе программы разработки T-Flight ожидается, что такой поезд пройдет испытания на полной скорости по трассе протяженностью 60 км. Но прежде чем будет достигнут такой результат, китайским инженерам, безусловно, предстоит огромная работа, учитывая многочисленные технические препятствия, которые создает технология hyperloop.

Как известно, в настоящее время Япония является рекордсменом по количеству самых быстрых поездов в мире. Ее скоростной поезд серии L0, представленный в 2012 году, способен развивать скорость до 602 км/ч.

Как отмечают эксперты, поезда на магнитной подушке являются быстрыми, малошумными и более экологичными, довольно перспективным вариантом транспорта будущего. Однако реализовать такие проекты в больших масштабах по-прежнему сложно, поскольку это требует значительных инвестиций. В Европе, после того как проект поезда на магнитной подушке Transrapid, испытывавшийся в Германии, был прекращен, несколько инновационных компаний в настоящее время изучают некоторые пути для возобновления использования технологии магнитной подушки. Базирующаяся в Италии компания IronLev, в частности, успешно провела первое испытание прототипа своей технологии магнитной левитации на существующих рельсах при движении со скоростью 70 км в час.