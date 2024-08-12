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vizir47
Китайские ученые нашли безопасный способ борьбы с разливами нефти
С учетом остающейся актуальной проблемы борьбы с разливами нефти и экологического ущерба от этого, журнал Science News Explores опубликовал предложенный китайскими учеными способ борьбы с этим бедствием, используя пробку.

Незаменимость нефти в нашей повседневной жизни не вызывает сомнений. Количество отраслей промышленности, которые в значительной степени зависят от нефти как источника топлива, огромно. Но то, что считается благом, при неправильном обращении с этим благом может обернуться бедствием. С годами, в связи с расширением использования, нефть стала представлять экологическую угрозу для окружающей среды. Это происходит, в частности, из-за неосторожного обращения с нефтью, попадающей в водное пространство морей и рек, и ее случайного разлива. Это наносит серьезный ущерб морской флоре и фауне региона и близлежащих районов.

Согласно отчетам, ежегодно в океаны попадает около 706 миллионов галлонов нефтесодержащих продуктов. Из этих 706 миллионов галлонов, по заключениям экспертов, 2,1 % приходится на буровые работы. Еще 5,2 % связаны с транспортировкой нефти. Как правило, это происходит из-за отходов бурового раствора на нефтяных вышках, протечек в трубопроводах и отводящих магистралях, стоков палубной воды, а также из-за аварий или выброса из морских нефтяных скважин.

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В большинстве случаев нефть подвергается атмосферному воздействию. Но на это требуется время. Для облегчения процесса борьбы с последствиями разлива нефти используется несколько методов. Они включают естественное и вспомогательное биоразложение, локализацию и удаление. Может быть использован процесс обезжиривания, фильтрации, сжигания.

Если выбран процесс биоремедиации, то добавление микроорганизмов, питательных веществ и кислорода может ускорить этот процесс. Однако здесь имеется ряд трудно предсказуемых подчас последствий. И примером тому может служить, в частности, отрицательный эксперимент с использованием  «Синтии» или Mycoplasma laboratorium – искусственной бактерии, которая питается нефтью, детище «Синтетик Дженомикс Инкорпотэйтед», искусственно созданной для борьбы с экологической катастрофой из-за разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Из-за произошедшей мутации бактерии «Синтия» в Арканзасе, по сообщения американского издания USA TODAY только в 2015 году погибло более пяти тысяч птиц, затем – косяк рыб численностью свыше 100 тысяч голов у побережья Северной Луизианы. Согласно информации авторитетного издания Huffington Post, начали страдать и люди. Тревожные сообщения опубликовала затем и британская The Guardian, указав на появившиеся отрицательные последствия от этой бактерии на европейских берегах.

Хотя аварии на нефтяных скважинах становятся все более редкими, риски все еще существуют, а методы очистки часто являются дорогостоящими, не всегда эффективными и, подчас, опасными из-за их последствий. И в этой связи примечательным стала публикация журнала Science News Explores о том, как ученые случайно нашли довольно безопасное решение.

В частности сообщается, что, в рамках проводившихся исследований Юйчунь Хэ и его команда из Южно-Центрального университета в Китае использовали лазеры для гравировки рисунков на дереве и подтвердили, что пробку можно использовать для поглощения масла. Используя лазер для создания в пробке небольших полостей, они смогли увеличить способность пробки удерживать тепло, таким образом, нагреваться и разжижать масло, с которым вступает в контакт, и, следовательно, быстрее впитывать его.

В дополнение к своим свойствам, гидрофобность (способность отталкивать воду) пробки и олеофильность (способность притягивать масло) позволяют ей эффективно разделять воду и масло, что может успешно использоваться в борьбе с последствиями  разлива нефти. Это открытие, по заверениям китайских ученых, может защитить окружающую среду от разливов нефти, будь то выброс на берег или ее выброс  в дикой природе.

Хотя лабораторные результаты являются многообещающими, китайские исследователи намереваются продолжить испытания в реальных условиях, чтобы подтвердить эффективность пробки, обработанной лазером, в больших масштабах и в море. Если эти испытания окажутся успешными, этот метод может предложить экологически чистую альтернативу существующим методам очистки от разливов нефти, которые часто основаны на агрессивных химических веществах.

#инновации #бактерия синтия #борьба с разливами нефти #пробка от разлива нефти #разливы нефти
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