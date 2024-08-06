В информационном пространстве появились видеоролики использования представителями спецназа китайской армии новых беспилотников в виде птиц.

В последние дни многие западные СМИ опубликовали сообщения о появлении в интернет видеороликов, на которых члены китайского подразделения специального назначения Jiaolong Commandos используют беспилотные летательные аппараты, похожих на птиц. Так, издание The War Zone комментирует их появление и указывает, что в одном из таких видеороликов сотрудник китайского подразделения в воде, на территории, похожей на муниципальный парк, запускает беспилотник в виде птиц размером где-то между голубем и воробьем. В другом ролике видно, как один из спецназовцев использует более крупный вид такого БПЛА, похожий по размерам на ворона или ястреба.

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Подразделение Jiaolong Commandos, название которого переводится как “Морской дракон”, входит в состав Корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (PLANMC). Являясь подразделением морских специальных операций, Jiaolong Commandos выполняет, по сообщениям китайских СМИ, задачи по проведению операций на море, таких как абордаж судов, а также боевые водолазные миссии, различные миссии на суше, которые могут включать рейды прямого действия и дальнюю разведку.

По оценкам западных военных экспертов, беспилотные летательные аппараты, которые выглядят как птицы, могут быть полезны при выполнении многих из этих оперативных задач как способ наблюдения за враждебными силами или просто для получения более полной информации о ситуации. Используя возможности существующих нанороботов, таких, в частности, как карманный Black Hornet от американской компании FLIR Systems, беспилотники, похожие на птиц, в принципе могут нести видеокамеры для съемки в режиме реального времени, а также передавать такие данные на диспетчерский пункт, обеспечивающий локализованные возможности наблюдения и разведки.

Еще в 2018 году, как сообщается, в Китае была запущена правительственная программа под названием “Голубь”, направленная на разработку беспилотных летательных аппаратов-имитаторов для городских операций. Их характеристики до сих пор не разглашались, они были разработаны таким образом, чтобы вписываться в городскую среду, не вызывая подозрений. В 2022 году китайские инженеры представили впечатляющую механическую летающую птицу весом 1600 граммов и размахом крыльев в два метра. Работающий от литиевой батареи, этот беспилотник мог оставаться в воздухе в течение полутора часов, демонстрируя достижения Китая в области биомиметических беспилотных летательных аппаратов. В 2022 году команда из Северо-Западного политехнического университета страны, в частности, установила мировой рекорд Гиннесса по продолжительности полета беспилотного орнитоптера (т.е. БПЛА, который летает, взмахивая крыльями) с использованием одного заряда аккумулятора, который оставался в воздухе в течение более 2 часов.

Как указывают западные эксперты, такие дроны обладают дополнительным преимуществом - они похожи на птиц, что может затруднить их обнаружение и классифицировать как угрозы. Меньший из двух таких беспилотников, показанных в недавно появившихся роликах Jiaolong Commandos, выглядит так, что его особенно трудно отличить от настоящей птицы простым взглядом. При этом отмечается, что новое видео китайских коммандос - это далеко не первый случай, когда в Китае была замечена разработка птицеподобных беспилотных летательных аппаратов, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. В марте 2024 года СМИ сообщали о новом беспилотнике “Small Falcon”, представленном Китаем. Кадры с этим беспилотником были опубликованы Центральным телевидением Китая (CCTV), и этот беспилотник считается самым реалистичным птицеподобным орнитоптером в мире.

Многие страны разрабатывают беспилотные летательные аппараты, похожие на птиц, но большинство из них ограничиваются моделями с неподвижным крылом и пропеллерами для приведения в движение. Например, голландский разведывательный беспилотник Evolution Eagle спроектирован так, чтобы выглядеть как большой орел, который может обмануть человеческий глаз только с большого расстояния.

На этом фоне китайские беспилотники с хлопающими крыльями, напротив, обеспечивают более эффективную и реалистичную маскировку. Это технологическое новшество демонстрирует приверженность китайских военных инновациям. Хотя о таких беспилотниках известно мало, кроме того, как они выглядят, они, по мнениям экспертов, могут дать значительное тактическое преимущество, поскольку могут действовать, не вызывая подозрений.