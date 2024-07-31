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vizir47
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
В последнее время западные аналитические центры и СМИ стали все чаще публиковать доклады и исследования о том, что США не готовы к вооруженному конфликту ни с Россией, ни с Китаем.

В последнее время западные аналитические центры и СМИ стали особенно часто публиковать доклады и исследования о том, что военную риторику в выступлениях западных политиков необходимо сворачивать, так как объективно Запад не готов  к вооруженному конфликту ни с Россией, ни с Китаем.

Ça fait pas long. | U.S. Department of Defense Current Photos <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:171011-A-AY123-0003_(37082779213).jpg" rel="nofollow">via Wikimedia Commons</a>

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Так, согласно недавнему докладу  Конгресса США, основанному на открытых источниках и многочисленных свидетельствах военных, американский военный истеблишмент подтвердил свою неготовность к полномасштабному вооруженному столкновению с Китаем или Россией. В качестве основной проблемы указывается отсутствие достаточных запасов боеприпасов. "Столкнувшись с Пекином, американцы, как украинцы зимой и весной 2024 года, могут оказаться в безвыходном положении через три-четыре недели", - предупреждает американский новостной сайт Business Insider.

 Как пишет британское издание The Economist со ссылкой на доклад, опубликованный 29 июля двухпартийной комиссией, которой Конгресс поручил изучить опубликованную два года назад стратегию национальной обороны (СНО) администрации Байдена, военная мощь Америки ослабевает. Россия и Китай обходят Соединенные Штаты по многим показателям. В этих условиях, в случае вооруженного столкновения, поражение США неизбежно.

Еще в 2022 году в докладе   вашингтонского аналитического Центра новой американской безопасности (CNAS) говорилось, что у вооруженных сил США недостаточно средств для военного противодействия, например, вторжению китайских военных на Тайвань. Несмотря на то, что сегодня Соединенные Штаты производят больше оружия и боеприпасов, особенно в контексте вооруженного конфликта на Украине, запасы боеприпасов по-прежнему отстают от необходимого уровня.

Военными экспертами США предсказывается, что некоторые специфические, но важные боеприпасы, такие как противокорабельные ракеты, могут даже исчезнуть в первые дни интенсивного конфликта с Пекином. Согласно докладу  лондонского аналитического центра Королевского Института Объединенных служб (RUSI), запасы союзников также свидетельствуют о дефиците боеприпасов и в частности указывается, что «в Донбассе российская армия за два дня израсходовала эквивалент всех резервов британской армии».

Конгресс США, как следует из его доклада, поддерживает американскую оборонную промышленность, которая является одной из самых мощных и финансируемых в мире. Просто «промышленного производства вооружений в США в значительной степени недостаточно для обеспечения необходимых в настоящее время потребностей, особенно в условиях возможного конфликта между великими державами», - говорится в докладе. В качестве причин, в частности, указывается на такие просчеты политики правительства, как остающаяся недостаточно привлекательной военная карьера, неэффективный процесс военных исследований, разработок и, наконец, медлительность и бюрократизм Пентагона. Чтобы избежать «нового Перл-Харбора или 11 сентября», всем субъектам, участвующим в оборонных заказах Соединенных Штатов, Конгрессом США предлагается проявлять гораздо большую активность, и намечено несколько путей реформ.

Во-первых, речь идет о более тесном сотрудничестве оборонной промышленности с военными и государственными учреждениями по образцу китайской модели   «слияния гражданского и военного секторов общества». Во-вторых, рекомендуется «создать силы на нескольких театрах военных действий», стратегию, позволяющую вооруженным силам США участвовать более чем в двух конфликтах одновременно, что является в текущий момент максимумом. Третья рекомендация касается "повышения осведомленности американской общественности об экзистенциальных рисках, связанных с возможными конфликтами с Россией и Китаем, чтобы заручиться поддержкой населения необходимых реформ и инвестиций... пока не стало слишком поздно".

 Комиссия Конгресса США по национальной оборонной стратегии представила свои выводы в 312-страничном отчете комитету Сената по вооруженным силам 30 июля, заявив, что Соединенные Штаты сталкиваются с "самой сложной и опасной международной обстановкой в области безопасности" со времен Второй мировой войны.

#армия сша #вооруженное противостояние #сша не готовы к вооруженному конфликту с россией
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