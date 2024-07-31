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vizir47
Германия продолжает блокировать продажу Турции самолетов Eurofighter Typhoon
Попытки Турции закупить до 50 истребителей Eurofighter Typhoon для обновления национального парка ВВС сталкиваются с блокированием этой заявки со стороны Германии, что объясняется европейскими аналитиками рядом причин.

Анкара, в условиях необходимости значительного обновления своего парка военной авиации, в последний период активизировала переговоры с рядом ведущих западных производителей такой техники. 

Так, после нескольких месяцев переговоров с Вашингтоном, Турции в конце января удалось получить согласие Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), отвечающего за экспорт военной техники США, на возможную продажу 40 истребителей-бомбардировщиков F-16 Viper, 79 комплектов для переоборудования самолетов F-16 старого поколения. Это согласие на контракт на сумму порядка 23 миллиарда долларов, безусловно, стало возможным после того, как Анкара под давлением Вашингтона одобрила членство Швеции в НАТО. Хотя, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и описал такой шаг Вашингтона как «компенсацию» после введения США санкций, известных как CAATSA, и исключения Турции из многонациональной программы по покупке, разработке и строительству боевых самолетов в 2019 году за то, что она приобрела российские С-400.

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Анкара неоднократно требовала возмещения своих затрат на F-35, прежде чем обратиться к США с просьбой о покупке боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации устаревшего, но используемого ВВС Турции парка прежних моделей F-16, который будет постепенно выведен из эксплуатации начиная с 2030-х годов.

Однако, до настоящего времени никакого подтверждения со стороны Анкары на готовность заключения контракта с США по F-16 не последовало. Более того, появились явные признаки того, что Турция изменила свои планы и стала вести переговоры с европейскими производителями о приобретении вместо американских F-16 Viper не менее 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

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И это, в частности, подтвердил турецкий министр обороны Яшар Гюлер на слушаниях в Великом национальном собрании Турции в ноябре прошлого года, заявивший: «Мы работаем над Eurofighter. Мы хотим их купить. Это очень эффективный самолет. Их производят Великобритания, Германия и Испания. Великобритания и Испания согласны и теперь работа идет над тем, чтобы убедить Германию».

Однако вот уже восемь месяцев прошло после этого выступления турецкого министра обороны, однако нет никакого продвижения в указанном вопросе. Как отмечают западные аналитики, хотя Германия сняла свое вето на продажу истребителей Eurofighter Typhoon Саудовской Аравии, она явно не готова сделать то же самое для Турции… 

Тем не менее, в конце последнего саммита НАТО в Вашингтоне Эрдоган заверил, что переговоры относительно этого возможного заказа на истребители Eurofighter с Соединенным Королевством и Германией шли в правильном направлении. "Канцлер Германии Шольц не высказывал никакой негативной позиции", - сказал он.

О том, что Германия выступает против продажи истребителей Typhoon Турции подтвердил, выступая на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), итальянец Джанкарло Меззанатто - генеральный директор консорциума Eurofighter, в который входит BAE Systems, Airbus и Leonardo. «Анкара стремится приобрести до 50 самолетов Eurofighter, но эти попытки пресекаются Берлином», - сказал Меззанатто. Более того, Меццанатто предположил, что блокада Германии может быть связана с деятельностью Турции по разведке природного газа в Восточном Средиземноморье, которая вызывает напряженность в отношениях с Грецией и Республикой Кипр.

О том, что Германия блокирует продажу истребителей Eurofighter Турции, ссылаясь на обеспокоенность по поводу деятельности Анкары по бурению природного газа в Восточном Средиземноморье сообщает и турецкий портал Hürriyet Daily News.

Кроме того, как заявляло ранее издание  Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц не одобрит запрос Турции на покупку истребителей Eurofighter Typhoon из-за напряженности в рядах НАТО, связанной с резкими и воинственными высказываниями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Израиля. При этом, заявление Эрдогана о том, что Израиль является “террористическим государством”, а ХАМАС называет в качестве избранных правителей и защитников сектора Газа, добавило, по мнению Bloomberg, проблем в урегулировании вопроса с закупкой истребителей Eurofighter. Причем, не только в переговорах с Германией.

#военное противостояние #турция и европа #eurofighter typhoon #закупка турцией европейских истребителей #турция и германия #турция и сша
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