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vizir47
Биомимикрия стала серьезным импульсом в развитии робототехники
По подобию созданных природой образцов создаются многие типы роботов, революционизируя промышленность и военную отрасль.

Сегодня для производителей робототехники становится все более очевидным, что будущее этой отрасли за биомимикрией - копированием конструкций, уже усовершенствованных природой. От BionicBee от Festo до Spot от Boston Dynamics природа вдохновляет на создание передовых технологий, а эти роботы, вдохновленные животными, революционизируют промышленность.

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Разработка человекоподобных роботов становится все более популярной, и технологические гиганты, такие как Tesla и Boston Dynamics, лидируют в этом направлении. Однако биомимикрия – копирование конструкций, уже доведенных до совершенства природой, – является ценным источником вдохновения для производителей робототехники, стремящихся повысить уровень автоматизации в различных отраслях промышленности и в военной отрасли. Вот некоторые новаторские роботы, создание которых было вдохновлено животными:

Бионическая пчела

BionicBee от компании Festo - это автономный роевой робот, созданный для имитации полета пчел. Решая задачи в области биомиметики насекомых, компания Festo добилась естественного роевого поведения, что открыло путь для новых исследований в области технологии полета.

Собака-робот

Этот тип роботов в последнее время получает все большую популярность как в гражданской, так и в военной отрасли. Boston Dynamics Spot - это универсальный робот-собака, используемый, например, такими организациями, как полиция штата Массачусетс и Chevron. Он перемещается по разнообразной местности и выполняет множество задач, доказывая свою эффективность в критических ситуациях и при плановых проверках.

Собака-робот-огнеметчик (Thermonator) от Throwflame - это огнеметный робот-собака, созданный на базе Unitree Go2. Он оснащен лидаром для обхода препятствий, лазерным прицеливанием и FPV-навигацией, хотя время автономной работы ограничено примерно одним часом. Этот робот демонстрирует потенциал передовой робототехники, который уже пытаются применить во многих армиях мира, создавая на основе этой модели, например, роботов-стрелков, которые уже завтра могут заменить пехоту в наступательных действиях.

Значительные перспективы просматриваются у таких роботов в их использовании в качестве подсобного транспортного средства, в частности в военной отрасли в качестве подносчика боеснарядов или санитара-эвакуатора раненых.

Подводный робот-змея

Модульный Underwater Robot Snake из закаленной стали Университета Карнеги-Меллона предназначен для подводных исследований. Его модульная конструкция позволяет создавать различные конфигурации, что делает его незаменимым для осмотра подводных сооружений, таких как нефтяные вышки. Команда проекта рассматривает возможность использования этого робота в интересах Пентагона, в частности, для инспектирования подводных лодок, кораблей и других плавсредств, подводных кабелей для обнаружения повреждений.

Двуногий шагоход

Двуногий робот P1 от LimX Dynamics, используя технологию обучения с подкреплением с помощью искусственного интеллекта, стабильно перемещается по сложной местности. Передовые алгоритмы управления движением и технология слияния нескольких датчиков делают его незаменимым для тестирования и развития обучения с подкреплением в робототехнике.

Щупальца Festo

Робот-манипулятор Festo Tentacle Gripper, созданный по образцу щупалец осьминога, представляет собой мягкую роботизированную руку на силиконовой основе, которая идеально подходит для безопасного обращения с деликатными предметами. Эта инновация является примером мягкой робототехники, в которой особое внимание уделяется соблюдению требований и безопасности.

Механический робот-кенгуру

Модель механического робота-кенгуру BionicKangaroo от Festo воспроизводит энергоэффективные движения кенгуру. Используя пневматику, робот накапливает и высвобождает энергию при каждом прыжке, что потенциально может быть использовано для повышения энергоэффективности передвижения.

Эти роботы, вдохновленные животными, демонстрируют растущее использование биомимикрии, предлагая инновационные решения в различных областях, как в гражданской, так и в военной.

#робототехника #инновации в it #инновации в военной области #инновации в робототехнике #роботы и биомимикрия
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