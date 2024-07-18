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vizir47
Бомбардировщики B-2 повысили эффективность благодаря обновлению Spirit Realm 1
Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit ВВС США проводит модернизацию своих возможностей Spirit Realm 1 (SR 1). Интеграция с Spirit Realm software factory сделала B-2 первой устаревшей ядерной платформой, использующей процессы DevSecOps Министерства обороны и цифровые наборы инструментов.

В ознаменование 35-й годовщины своего первого полета, бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit ВВС США проводит модернизацию своих возможностей, чтобы гарантировать, что он останется ключевым элементом воздушной составляющей американской триады ядерного сдерживания, а также сможет выполнять задачи по нанесению обычных ударов на большие расстояния. Это обновление, известное как Spirit Realm 1, или SR 1, компания Northrop Grumman описывает как “первую в мире гибкую интегрированную функциональную возможность B-2”, разработанную совместно с ВВС США, но оперативный статус программы неясен.  По сообщению компании Northrop Grumman, это первое в полевых условиях гибкое интегрированное функциональное решение для бомбардировщика B-2.

US B-2 stealth bombers get more deadlier, digital with Spirit Realm upgrade

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Как указывается, благодаря открытой архитектуре систем управления полетами, SR 1 позволяет внедрять новые возможности путем поэтапного выпуска программного обеспечения. В частности, обновление вносит улучшения в средства связи и вооружение, хотя потенциально оно может распространиться и на другие области, такие как датчики. Northrop Grumman также утверждает, что модернизация “повышает живучесть B-2”, хотя и не раскрывает дополнительных подробностей о том, в чем она заключается. Модернизация позволит бомбардировщику-невидимке B-2 сохранить свою актуальность и оставаться краеугольным камнем парка ВВС США.

Еще в 2019 году Northrop Grumman сообщала об усилиях по модернизации  системы управления обороной, или DMS-M, которая стала продолжением предыдущих проектов модернизации B-2, включавших новое коммуникационное оборудование и улучшенную авионику. В то время компания Northrop Grumman описывала DMS-M как “самую крупную модификацию самолета за всю историю”. В публичных заявлениях о DMS-M основное внимание уделялось улучшенным возможностям радиоэлектронной борьбы, а также дополнительному обмену данными с датчиками на бортовых платформах для обнаружения, геолокации и классификации вражеских оборонительных узлов, включая радары противовоздушной обороны. Новые оборонительные системы также обладают дополнительными возможностями электронной разведки.

Согласно сообщению Northrop Grumman, SR1 был разработан на базе программного обеспечения B-2 Spirit Realm, созданной в партнерстве с Глобальным ударным командованием ВВС и программным офисом B-2 Systems. Интеграция с Spirit Realm software factory сделала B-2 первой устаревшей ядерной платформой, использующей процессы DevSecOps Министерства обороны и цифровые наборы инструментов. “Благодаря экосистеме разработки software factory компании удалось быстро расширить возможности этого самолета-бомбардировщика с минимальными дефектами программного обеспечения и еще большим повышением эффективности полетов самолетов B-2”, - указал в пресс-релизе  компании Джерри Макбрирти, директор и исполняющий обязанности руководителя программы B-2 Northrop Grumman.

Spirit Realm использует интегрированные цифровые инструменты для более эффективного проектирования, управления, сборки и тестирования программного обеспечения B-2. Одно из других преимуществ заключается в том, что инструменты могут быть подключены к другим устаревшим системам, что позволяет ускорить тестирование и внедрение. Это также позволяет устранять потенциальные риски на ранних стадиях процесса разработки программного обеспечения.

По сообщению Northrop Grumman, программа SR1 успешно продемонстрировала свои возможности гибкой разработки программного обеспечения как для полетов, так и для лабораторных испытаний, быстро внедрив обновление программного обеспечения на интегрированном испытательном стенде, где программное обеспечение можно было проверить и в конечном итоге загрузить на самолет. “Внедрение нами software factory открывает новые возможности для B-2 в плане оснащения оружием будущего и передовыми возможностями, которые еще больше укрепят его стратегическое предназначение”, - сказал полковник Фрэнк Марино, старший специалист по материально-техническому обеспечению, руководитель программы B-2 systems, ВВС США. Указывается, что эти модернизации будут служить бомбардировщику-невидимке B-2 до начала 2030-х годов, когда он будет заменен на новое поколение B-21 Raider.

Согласно информации издания The War Zone, в дополнение к усовершенствованию средств связи и вооружения, B-2 получил новые дисплеи в кабине пилота. При этом указывается, что модернизация теперь может позволить интегрировать новую 5000-фунтовую бомбу класса GBU-72/B для уничтожения бункеров с бомбардировщиком-невидимкой B-2.

Согласно сообщениям СМИ, в прошлом году B-2 Spirit стал первым американским военным самолетом, получившим разрешение на перевозку новейшей ядерной бомбы B61-12. Серия B61 является одним из самых долговечных видов оружия в арсенале США, первая модификация которого появилась в 1960-х годах. В61-3, -4 и -7 остаются частью линейки ядерных боезарядов, доступных в США, несмотря на то, что разрабатываются планы по поэтапному отказу от них.

 

#ввс сша #spirit realm 1 (sr 1) #компания northrop grumman #модернизация b-2
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Модернизация B-2 Spirit: Новые возможности связи и вооружения бомбардировщика-невидимки ВВС США
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