Американская оборонная компания Mistral Inc., базирующаяся в Мэриленде, приступила к производству мини-беспилотников вертикального взлета и посадки THOR для ведения разведки малой дальности.

Американская оборонная компания Mistral Inc., базирующаяся в Мэриленде, приступила к производству мини-беспилотников вертикального взлета и посадки THOR на своем заводе в Ноттингеме.

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THOR - это полностью автономный военный тактический беспилотник, который может поддерживать различные оперативные сценарии. Он является частью программы Министерства обороны США, которая занимается поиском беспилотных летательных аппаратов весом от от 9,5 до 24,9 кг для для ведения разведки средней дальности в интересах американской армии. THOR разработан в качестве наводчика на цель, для ведения разведки и рекогносцировки, для многодоменных операций.

Он способен поднимать 10 килограммов груза, может быть развернут менее чем за две минуты и транспортирован с помощью рюкзака. THOR оснащен функцией автоматического взлета и посадки, может выполнять автономные полеты, что позволяет использовать его как в городских условиях, так и в морских зонах. THOR может выполнять автономные полеты в течение 70 минут.

Согласно пресс-релизу компании Mistral Inc., она продемонстрирует уникальные возможности THOR во время демонстрации “Edge 2024”, которая состоится 16-17 сентября 2024 года на испытательном полигоне в Юме, штат Аризона.

Компания заявила, что беспилотник THOR может быть переоснащен для расширения производственных операций, если Министерству обороны потребуется большее количество таких беспилотных летательных аппаратов. Разработанный для широкого спектра военных применений, беспилотник является частью роботизированного и автономного боевого решения Legion-X по поддержке армейских подразделений по программе “искать и наносить удары”, с возможностью проведения атак роем при оснащении “автономным сетевым боевым решением”.