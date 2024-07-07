На международной конференции по искусственному интеллекту WAIC-2024 Университет Фудань в Шанхае представил эмоционального робота-гуманоида Гуанхуа № 1, способного отображать четыре эмоции: счастье, гнев, грусть и радость. Робот создан для ухода за пожилыми людьми и оказания медицинских услуг.

Китайский Университет Фудань в Шанхае представил эмоционального робота-гуманоида Гуанхуа № 1. Это - высокоэмоциональный, гибкий и сложный человекоподобный робот, его рост - 165 см, вес - 62 кг. Разработанный университетом робот был единственный в своем роде среди 18 человекоподобных роботов, которые были представлены на выставке WAIC в этом году, способным отображать мимику. Исследователи создали его для ухода за пожилыми людьми и оказания медицинских услуг.

Робот был представлен на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года 4 июля с.г.

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Этот гуманоидный робот отличается эмоциональной отзывчивостью. Он оснащен 45 интеллектуальными суставами, в которых реализована иерархическая генеративная модель мозга. Это позволяет роботу правильно двигать руками и ходить прямо. Он также способен отображать на лицевом экране четыре эмоции: счастье, гнев, грусть и радость. Создатели робота рассказали, что разработали его для удовлетворения растущих потребностей стареющего населения Китая.

Гань Чжунсюэ, заместитель декана инженерно-технологической академии Университета Фудань, сказал: “Наше исследование рынка показало, что уход за пожилыми людьми и медицинские услуги являются наиболее актуальными областями для применения человекоподобных роботов”. Он отметил, что их видение заключается в создании “медицинского компаньона”, способного обеспечить индивидуальный и чуткий уход за пожилыми людьми.

Основной целью разработки этого робота было удовлетворение эмоциональных потребностей пожилых людей. “Оказание помощи бесчувственным механическим существом не принесло бы той теплоты, которая присуща членам семьи. Настоящая забота требует эмоционального интеллекта”, - добавил Гань.

В настоящее время большинство учреждений не только в Китае, но и во многих странах проводят исследования, чтобы понять эмоциональные потребности людей, особенно пожилых, и удовлетворить их. Для достижения этой цели они пытаются разработать роботов, которые должны быть оснащены сложными алгоритмами и датчиками. Это поможет роботам воспринимать и интерпретировать человеческие эмоции с большей точностью.

Согласно разъяснениям исследователей из университета Фудань, в случае с Гуанхуа № 1, его эмоциональный интеллект основан на механизме мотивации, стимулируемом мозгом, и механизме вознаграждения дофамином. Он также использует многоуровневые скоординированные алгоритмы стимулирования, которые генерируют восприятие и поведение, подобные человеческим.

Однако, как указывают исследователи, иногда задача заключается в том, чтобы предсказать сложность и нюансы человеческих эмоций. Эмоции могут быть очень субъективными и в большинстве случаев варьироваться. Это побудило многие учреждения и ученых обучать роботов работе с различными наборами данных и постоянно адаптировать новые исходные данные. На данный момент роботы с эмоциональным интеллектом имеют огромное практическое значение. В основном это используется в сфере здравоохранения. Несколько больниц уже ведут переговоры о внедрении услуг человекоподобных роботов, которые могут обеспечить общение и поддержку пациентам.

Робот Гуанхуа № 1 находился в стадии разработки в течение последних двух лет и испытывался экспертами в области механики, биологии, инженерии, компьютерных наук и больших данных. Они уже планируют выпустить пробную промышленную версию к концу этого года и сейчас проводят масштабные испытания в таких китайских провинциях, как Цзянсу и Чжэцзян. Они также тестируют роботов на предмет повышения точности, безопасности и выполнения таких задач, как помощь пожилым людям встать с постели или отвести их в туалет.