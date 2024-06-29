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vizir47
ВВС Германии намереваются заказать до 3266 ракет класса "воздух-земля" Brimstone 3
Явно следуя опубликованным изданием Bild "документальным откровениям" Бундесвера о подготовке к Третьей мировой войне, немецкие ВВС объявили о массированной закупке ракет, в частности, 3266 ракет класса "воздух-земля" Brimstone 3.

С помощью специального фонда в размере 100 миллиардов евро, решение о выделении которого было принято вскоре после начала специальной военной операции в Украине, федеральные вооруженные силы Германии намереваются в самое ближайшее время не только восполнить дефицит своего потенциала, но и пополнить запасы боеприпасов. Отсюда, как отмечают французские военные эксперты,  и многочисленные объявления о новых закупках боеприпасов для Бундесвера, сделанные в последние месяцы, такие как объявление об уведомлении Rheinmetall о рамочном соглашении на сумму 8,5 млрд евро на поставку 155-мм артиллерийских снарядов.

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26 июня финансовый комитет Бундестага (нижняя палата парламента Германии) одобрил, как сообщают СМИ,  три проекта, касающихся боеприпасов для немецкой армии. Первый направлен на финансирование разработки противокорабельной ракеты 3SM «Tyrfing» в сотрудничестве с Норвегией. Второй позволит Бундесверу приобрести 506 зенитных ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger за 395 миллионов евро с целью замены тех, которые поставляются Украине.

Наконец, третий проект предусматривает поставку 3266 ракет класса "воздух-земля" Brimstone 3 для немецких ВВС по рамочному контракту, который будет заключен с MBDA Deutschland сроком на девять лет.

Как известно, ракеты Brimstone были разработаны MBDA UK для нужд Королевских ВВС. Оснащенная двумя системами наведения (лазерной и миллилиметровой РЛС) и дальностью действия 60 км, эта ракета массой около 50 кг особенно эффективна против движущихся целей. Первые экземпляры были использованы самолетами Tornado GR4, начиная с 2005 года. Поскольку эти истребители-бомбардировщики были выведены из эксплуатации, Eurofighter Typhoon теперь являются единственными «пилотируемыми» самолетами, которые могут их использовать.

Согласно опубликованной информации,  Brimstone 3, предназначенные для немецких ВВС, будут изготовлены компанией MBDA Deutschland на ее заводе в Шробенхаузене, производственные мощности которой по производству ракет удвоятся, чтобы «постоянно удовлетворять потребности Германии и европейских партнеров по НАТО». Как указывается, боеголовки Brimstone будут поставлены немецкой TDW GmbH Group, дочерней компанией MBDA. На начальном этапе речь идет о заказе на сумму 376 миллионов евро на поставку 274 «боевых ракет» и еще 104 для использования в испытаниях и в обучении их использованию. Поставка первых экземпляров должна начаться в 2028 году.

Помимо приобретения Brimstone 3, немецкие ВВС также хотят приобрести у Соединенных Штатов 969 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 (примерно за 2,6 миллиарда евро), а также 75 крылатых ракет JASSM-ER.

Указанные закупки немецкими ВВС различных ракет происходит явно в подтверждение  опубликованных недавно немецким изданием Bild  «откровений» Бундесвера, где, с цитированием внутреннего документа немецкой армии,  говорится о необходимости повышения готовности немецкой армии к Третьей мировой войне, к "вооруженному конфликту с Россией". Как указывает  Bild, немецкие военные представляют сценарий Третьей мировой войны летом 2025 года.

#германия #бундесвер #военное противостояние #третья мировая война #brimstone 3 #закупка германией ракет
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