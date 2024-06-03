В целях тренировке противодействию РЭБ, Военно-воздушные и космические силы Франции с 27 мая по 7 июня проводят учения "Black Crown 24" в районе французского департамента в провинции Овернь.

Военные эксперты стран НАТО вот уже несколько месяцев отмечают проблемы в использовании спутниковых сигналов геолокации (Global Navigation Satellite System, GNSS ) в Балтийском регионе, что влияет на морскую навигацию и воздушное движение.

Существует два метода вывода спутниковой навигационной системы из строя: глушение, которое просто направлено на предотвращение приема сигналов самолетом или судном, и «подмена сигналов», которая заключается в отправке ложных данных на приемное устройство противника. Для защиты от этих помех одно из решений основано на использовании спутникового приемника сигналов геолокации по нескольким спутникам (Galileo или GPS). Другая возможность заключается в применении ряда технических контрмер.

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Именно обучению армии применению технических контрмер посвящены проводимые с 27 мая учения "Black Crown 24" Военно-воздушных и космических сил (AAE) Франции. Об этом, в частности предупредила в мае Французская федерация свободного полета (FFVL), которая, на основе инструкции для авиаторов (NOTAM-NOtice To AirMen), предупредила о проведении в воздушном пространстве страны тренировки по работе в условиях искусственного подавления помех GNSS. «Цель этого учения - обучить экипажи самолетов и наземную поддержку работе в электромагнитной среде, с нарушаемой помехами GPS. Помехи GNSS будут действовать с 27 мая по 7 июня с.г.», - говорится в документе FFVL.

Предполагается, что сигналы GNSS будут нарушаться только на 2-3 часа в день в районе французского департамента в провинции Овернь вокруг города Ле-Пюи-де-Дом, в радиусе 320 км.

Как указывают французские военные эксперты, эти учения AAE не были запланированы ранее и даже Управление безопасности гражданской авиации (DSAC) никого предварительно не предупредило с помощью системы Meteor. Другие федерации воздушного флота также не получали до 27 мая никакой информации по этому вопросу, отметил специализированный сайт aeroVFR.