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vizir47
Швеция собирается передать Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AW&C
Согласно публикуемых в Швеции сообщений, эта страна в своем очередном 16-ом пакете военной помощи Украине намеревается передать ей два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AW&C.

После сообщения министра обороны Швеции Пола Джонсона 28 мая о приостановке передачи Украине истребителей JAS-39 Gripen C/D,  правительство этого королевства объявило о новой военной помощи Киеву - о 16-ом и самом крупном пакете с февраля 2022 года. Как указывается, эта помощь в размере 1,16 миллиарда евро предусматривает передачу Украине двух самолетов воздушно-десантного командования и дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AW&C, которые в настоящее время находятся на вооружении шведских ВВС.

«Способность Украины выявлять и поражать цели на дальнем расстоянии будет укреплена. Программа помощи включает обучение, предоставление технического оборудования и поддержку воздушного наблюдения», - подчеркнуло правительство Швеции.

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Как указывают шведские эксперты, эта уступка приведет к временному уменьшению боеспособности шведских ВВС. Однако Стокгольм намерен решить эту проблему, ускорив поставку национальной армии двух новых самолетов S-106 GlobalEye, ранее планировавшуюся на 2027 год, и уведомив компанию Saab о заказе еще двух таких самолетов для шведских ВВС. Как указал президент Saab Майкл Йохансон, указанный самолет раннего предупреждения и контроля мирового класса S-106 GlobalEye создается на базе бизнес-джета Bombardier Global 6000. Благодаря новейшему радару Erieye ER, самолет GlobalEye может контролировать пространство на более чем 300 морских миль. Ранее три таких самолета уже получили Объединенные Арабские Эмираты.

Что же касается Украины, то шведский министр обороны Пол Джонсон указал: «В сочетании с F-16, передаваемые самолеты Saab 340 AW&C значительно усилят боевые возможности украинских ВВС, особенно с учетом того, что усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM с дальностью не менее 70 км также будет поставляться Киеву».

Оснащенные радаром PS-890 AESA с активной антенной в сочетании с бортовой системой раннего предупреждения и управления (AEW & C), разработанной шведской компанией Saab Electronic Defence Systems Erieye, передаваемые самолеты дальнего обнаружения Saab 340 AW&C смогут обнаруживать и отслеживать самолеты, ракеты или даже корабли в радиусе 400 км, находясь на высоте 6100 метров.

Шведские СМИ также указывают, что, согласно 16-му пакету военной помощи королевства, помимо самолетов Saab 340 AW & C Украина также получит  бронетранспортеры Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), 239 экземпляров которых все еще находится на вооружении шведской армии. По мнению шведского правительства, «это пожертвование приведет к временному снижению обороноспособности Швеции, которое будет решено путем закупки новых бронированных машин». По всей вероятности, это будут CV-90, 50 экземпляров которых ранее уже были переданы украинской армии.

Как напоминают шведские СМИ, помимо указанного пакета шведской военной помощи, с начала этой недели Украина подписала два двусторонних соглашения о безопасности: первое - с Испанией, которая пообещала поставку дополнительных 19 танков Leopard 2A4, а также ракет противовоздушной обороны для системы Patriot за 1,3 миллиарда евро, второе - с Бельгией, которая объявила о военной помощи в размере 977 миллионов евро, а также о поставке 30 самолетов F-16 к 2028 году.

#швеция #16-ый пакет шведской военной помощи #saab 340 aw&amp;c #военная помощь швеции украине
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В Швеции решили создать новую модификацию БМП CV90, оснащенную собственным БПЛА
Швеция отказалась от поставок ВСУ истребителей Gripen, чтобы другие страны сосредоточились на F-16
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