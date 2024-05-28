Как сообщают западные СМИ, Швеция и Франция, обещавшие ранее поставить Украине свои боевые самолеты, принимают решение о приостановке таких планов.

Судя по заявлению министра обороны Украины Рустема Умерова агентству Рейтер, Киев должен «очень скоро» получить первые истребители-бомбардировщики F-16, обещанные ему Нидерландами, Данией и Норвегией. Тем не менее, 65 самолетов, которые будут поставлены, Украина явно считает недостаточным. Во всяком случае, так указал Владимир Зеленский в интервью французскому информационному агентству AFP 18 мая. По его словам, Украине потребуется «от 120 до 130 истребителей F-16, чтобы оспорить превосходство России в воздухе».

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Как известно, удовлетворить заявленную Киевом потребность могут только те страны, которые находятся в процессе замены своих F-16 новыми истребителями, в частности, истребителями F-35A. В числе таких стран находится, в частности, Бельгия. Однако в сентябре 2023 года представитель Министерства обороны этого королевства категорически исключил передачу F-16 Украине. «Мы хотели бы иметь возможность сделать это, но наши самолеты имеют слишком много часов налета. Мы не можем отправлять в Украину самолеты, которые мы больше не можем использовать сами, поставлять их с трещинами в кузове», - сказал он. Тем не менее, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в октябре прошлого года не исключил возможную продажу F-16 с 2025 года.

Однако, совсем недавно позиция бельгийского правительства снова изменилась. 28 мая этого года, принимая Зеленского в Брюсселе, Де Кроо взял на себя обязательство поставить Украине 30 истребителей F-16 к... 2028 году, первый из которых должен быть передан ВВС Украины к концу этого года. Указанная задержка была объяснена, по крайней мере, двумя факторами: задержкой с вводом в эксплуатацию 34 самолетов F-35A, предназначенных для «воздушного компонента бельгийской обороны», и поставкой запасных частей для восстановления самолетов F-16, потенциально предназначенных для Украины.

Указанная позиция Бельгии повлекла за собой и новое решение Стокгольма, объявленное Полом Джонсоном, шведским министром обороны, 28 мая этого года. Ранее, в августе 2023 года Зеленский вел переговоры о возможной поставке Киеву шведских истребителей Gripen C/D, которые для ВВС Украины были весьма интересным вариантом, так как этот самолет является практически идеальным истребителем-бомбардировщиком: его зависимость от авиабаз снижена, его можно легко эксплуатировать с автомагистрали, а техническое обслуживание максимально упрощено. Кроме того, он оснащен высокопроизводительным комплектом средств радиоэлектронной борьбы и может нести ракеты класса "воздух-воздух" Meteor очень большой дальности.

Однако 28 мая Пол Джонсон заявил агентству TT, о решении Стокгольма «притормозить реализацию планов по отправке украинской армии истребителей Gripen». Как он уточнил, это решение не было принято напрямую правительством Швеции... но оно было настоятельно рекомендовано другими западными партнерами Киева. «Другие страны, входящие в коалицию по поставке F-16 Украине, призвали нас подождать с Gripen», - сказал Джонсон, сославшись на «интенсивные обсуждения» с последними. «Наши партнеры подчеркивают, что одновременное внедрение двух систем воздушного боя очень сложно, и сейчас необходимо сосредоточиться на поступлении F-16 на вооружение ВВС Украины», - пояснил он.

Как отмечают западные аналитики, указанное решение Швеции, несомненно, положит окончательный конец и недавним слухам о передаче французского Mirage 2000D Украине, которые поддерживал украинский генеральный штаб, неоднократно упоминая об этой возможности в начале этого года.