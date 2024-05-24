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Желтоногий шершень включен в Европе в список опасностей для здоровья второй категории

В отдельных районах России, а также в ряде стран Европы появились в последние годы азиатские желтоногие шершни, который не только убивают обычных пчел, но и представляют опасность для людей.
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В последние годы биологи обнаружили в российском Крыму и ряде других европейских стран азиатских желтоногих шершней, которым не свойственно обитать на данной территории. Специалисты уточняют, что насекомые огромных размеров появились не только в Крыму, но и во Франции, ряде европейских государств, хотя должны находиться в Азии, преимущественно в Китае, Японии и Корее. Их появление и активное распространение на европейском континенте вызывает озабоченность не только биологов.

Азиатский шершень, также известный под своим научным названием Vespa velutina, стал инвазивным видом с момента своего появления в 2000-х годах. Его часто называют "шершнем-убийцей" из-за его хищничества в отношении обычных пчел и других насекомых-опылителей.

Он отличается черным или темно-коричневым окрасом, темным брюшком с оранжевой каймой и желтыми лапами. Рабочие виды этих насекомых обычно имеют длину от 17 до 32 мм, в то время как королевы могут достигать 40 мм в длину.

Face à la menace des frelons asiatiques, les apiculteurs demandent de l'aide et appellent à une mobilisation générale.

По оценкам европейских специалистов, азиатский шершень считается угрозой для местных популяций пчел, поскольку он активно охотится на пчел, чтобы питаться их личинками и взрослыми особями. Это может негативно повлиять на опыление растений и производство меда. Кроме того, его укус весьма болезненный для человека и может вызвать у некоторых людей серьезные аллергические реакции. В этой связи не удивительно, что в ряде европейских стран желтоногий шершень включен в список опасностей для здоровья второй категории. В частности, во Франции правительство приняло такое постановление в отношении этого насекомого 26 декабря 2012 г., а многие специалисты там называют его «чумой для пчел». И это, к сожалению, печальный факт, так как желтые шершни способны уничтожить целый улей пчел за несколько часов: один шершень может убить 70 пчел в день, а гнездо состоит примерно из 1500 особей. Причем, он ест не только пчел, но и других насекомых, определенные фрукты.

Борьба с азиатским шершнем в основном основана на разрушении гнезд обученными специалистами, а также на установке специальных ловушек для одиночных особей. В то же время специалисты указывают, что никогда не следует давить азиатского шершня, так как его подобное  уничтожение может повлечь многие негативные последствия. Во-первых, желтоногий шершень может почувствовать угрозу, а если эта попытка окажется не совсем удачной, то можно получить укус, который, конечно, не смертелен, но оказывается более болезненным, чем укус осы. Кстати, азиатский шершень не умирает после укуса, потому что он сохраняет свое жало. Помимо опасности укуса, раздавить азиатского шершня - значит рискнуть привлечь других, так как он в этом случае выделяет феромоны, которые будут воспринимать другие азиатские шершни, и, являясь  по натуре социальным видом насекомых, они в ответ могут напасть организованной группой.

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Как советуют, например, французские биологи, разумнее всего заманить его в ловушку перевернутым стаканом, например, когда он прилетит поглазеть на свежие фрукты, привлеченный сахаром. Оказавшись в ловушке, лучше утопить его, чем раздавить.

Как указывают европейские биологи, сейчас конец мая, и королевы азиатских шершней формируют свои гнезда. Таким образом, тысячи азиатских шершней появятся на свет через несколько недель и будут жить все лето в Крыму, а, возможно, и в других районах России, попутно уничтожая тысячи пчел.  Чтобы помочь в борьбе с ними, специалисты советуют, в случае появления таких насекомых, установить на них ловушки, которые в настоящее время продаются на Amazon. Внутрь такой ловушки рекомендуют добавить приманку- смесь: 1/3 сиропа черной смородины, 1/3 белого вина и 1/3 пива… Ловушки рекомендуется устанавливать подальше от террасы, чтобы эти насекомые не подкрадывались слишком близко к людям, детям и домашним животным.

Как указывают биологи, единственным плотоядным растением-убийцей, представляющим опасность для азиатских шершней, является сарацин. Это растение привлекает азиатских шершней, а затем переваривает их.  Это комнатное и уличное растение, которое можно выращивать как в помещении, так и на улице. Оно также известное как "растение-труба", родом из Канады и Соединенных Штатов. Оно названо так в честь французского естествоиспытателя и хирурга Мишеля Саррацена.

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