Хорошо известно, что оружие, использующее в качестве заряда направленную энергию, особенно оружие, излучающее лазерный луч, имеет двойное преимущество: оно чрезвычайно точное и недорогое.

Отсюда нетрудно понять причину оснащения армией США своих зенитно-пушечных ракетных комплексов ПРО лазерным оружием M-SHORAD (Направленная энергетическая маневренная противовоздушная оборона малой дальности), установленном на бронетранспортерах Stryker. В этих целях бронетранспортеры были дооборудованы лазером мощностью 50 киловатт в сочетании с многоцелевым радаром AESAR с активной антенной, дальностью действия восемь километров, оптронной системой обнаружения и сопровождения целей и генератором, обеспечивающим питание лазера. Такая автономная система была развернута для обеспечения воздушной защиты других движущихся сил, таких как бронетехника или пехота.

Таким образом, планировалось развернуть M-SHORAD для поддержки других наступательных сил, таких как танковые колонны или бронетранспортеры Stryker, им вменялось прочесывать небо в поисках вражеских беспилотников, но не только. В ходе проведенных испытаний лазерная система M-SHORAD также сбивала артиллерийские ракеты и минометные снаряды.

Эта способность сбивать артиллерийские снаряды над полем боя виделась в Пентагоне весьма привлекательной, особенно при низких затратах на использование лазерного оружия. До сих пор для поражения гораздо более дешевых артиллерийских снарядов приходилось использовать дорогие управляемые ракеты, что было с финансовой точки зрения не идеально. Именно такая несбалансированная ситуация в последнее время удручала Израиль с его системой «Железного купола»: каждая ракета, посланная еврейским государством, стоит до 50 000 долларов по сравнению с 300-800 долларами за ракеты ХАМАС. Вот почему лазерная версия «Железного купола» - «Железный Луч» сейчас находится в активной разработке в еврейском государстве и в конечном итоге может заменить его.

Первые четыре M-SHORAD Stryker, получившие название "Guardian", были разработаны крупной американской компанией в области аэрокосмической и оборонной промышленности Raytheon Technologies (RTX) и компанией Kord Technologies, занимающейся производством ракетного, лазерного оружия, сенсорными и автономными технологиями. Эти прототипы были доставлены в 4-й батальон 60-го артиллерийского полка противовоздушной обороны армии США в сентябре 2023 года для проведения серии испытаний. Указанная система M-SHORAD продемонстрировала свою способность обнаруживать и уничтожать воздушные мини-дроны, а также минометные снаряды. «Достаточно одного галлона дизельного топлива (то есть 3,79 литра), чтобы с направленным энергетическим оружием задержать беспилотный летательный аппарат», - утверждала тогда армия США.

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Однако опытные образцы M-SHORAD/Stryker, отправленные на Ближний Восток для ведения там противодронной борьбы, явно не оправдали надежды, о чем заявил Дуг Буш, глава отдела закупок армии США, на парламентских слушаниях на прошлой неделе. «Что мы видим, так это то, что существуют проблемы с энергетическим оружием. Мощность в 50 киловатт трудно интегрировать в транспортное средство, которое постоянно находится в движении, из-за необходимости большого количества электроники и быстрого износа такого оборудования в тактической обстановке по сравнению с его использованием в стационарных условиях», - пояснил Дуг Буш.

Более того, и, как отметил генерал Джеймс Мингус, занимавший второе место в армии США на момент объявления о развертывании этих прототипов M-SHORAD Stryker, такие системы чувствительны к погодным условиям. Но не только это: например, песок также может повлиять на их работу. «Это прототип, но мы хотим испытать его в реальных условиях. Будет ли это работать идеально? Вероятно, нет, но мы извлечем из этого уроки», - добавил генерал Мингус.

Следует отметить, что Министерство обороны Великобритании, явно из-за аналогичных проблем, в конечном итоге отдало предпочтение интеграции лазерного оружия «драконий огонь» для борьбы с беспилотниками пока что только на борту фрегатов Королевского флота, в то время как также планировалось оснастить ими и бронированные "Wolfhound".