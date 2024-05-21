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vizir47
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
После длительного простоя, в Саудовской Аравии возобновилось строительство одного из мегапроектов королевства - Jeddah Tower, высотой в 1000 метров.

Как заявила на днях компания Jeddah Economic Company - разработчик проекта Jeddah Tower - строительства самого высокого в мире небоскреба в 1000 метров, возобновилось. Оно будет завершено через четыре - пять лет.

После запуска в 2013 году строительства в Саудовской Аравии этого помпезного сооружения, гигантская стройплощадка Jeddah Tower долгое время простаивала. Но в последние дни строительство возобновилось, что дает возможность предполагать возможность ее завершения в недалеком будущем.

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Jeddah tower

Отказ от строительства со стороны главного реализатора проекта, Kingdom Holding Company, задержал его возобновление. Но в последние дни к этому строительству подключились многие местные компании, решившие добиться триумфальной цели - подняться на вершину иерархии самых высоких башен в мире, побив рекорд (в настоящее время высота самого высокого строения 828 метров). Jeddah Tower, идеально соответствующая плану развития Саудовской Аравии под названием «Видение 2030», должна будет стать его ярким символом, по мнению властей королевства.

Архитектурно принятая форма представляет собой букет, поднимающийся с земли, напоминающий некоторые пустынные растения. В башне разместится семиэтажный роскошный отель Four Seasons, кондоминиумы, офисы, а также самая высокая обсерватория в мире. С высоты 644 метров эта застекленная платформа позволит увидеть особое географическое положение города Джидда: между Аравийской пустыней и Красным морем. Чтобы достичь этих головокружительных высот можно будет воспользоваться одним из 59 лифтов, которые будут двигаться со скоростью 12 метров в секунду (43 км/ч).

Расположенная в самом центре района Обур, в экономическом центре города Джидда, башня стоит минимум 1,2 миллиарда долларов. Общий проект модернизации района оценивается в 20 миллиардов долларов, что свидетельствует о стремлении превратить эту башню в катализатор глобального динамизма. Как указывается властями, целью проекта будет намерение сохранить очарование "района набережной" (Приморского района) и аутентичность местных природных видов. Цель также состоит в том, чтобы развивать транспорт и связать этот новый район с другими частями города.

Учитывая масштаб предполагаемого строительства, в решении многих проблем, появившихся на стадии реализации проекта, приняла участие базирующаяся в Чикаго американская архитектурная компания Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG). Для решения вопросов энергопотребления башни, особенно в области освещения, кондиционирования воздуха и безопасности, будут использоваться солнечные батареи и системы рекуперации тепла.

Что касается воздействия на биоразнообразие, то планируется принятие мер по защите местной окружающей среды, создание экологических коридоров и высадка большого количества зеленых насаждений.

И, наконец, последняя серьезная проблема, особенно на Ближнем Востоке, - это вода. Благодаря системам сбора дождевой воды, рециркуляции сточных вод и устройствам с низким потреблением воды, планируется сделать эту башню примером эффективности и экономии водных ресурсов.

#саудовская аравия #башня джидды #«видение 2030» #саудовский мегапроект
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