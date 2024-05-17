Действия Китая по продаже казначейских векселей США и агентских облигаций на рекордную сумму в 53,3 миллиарда долларов находятся в центре обсуждений западных финансовых аналитиков в последние дни.

Поскольку экономические отношения между Китаем и Соединенными Штатами продолжают вызывать обеспокоенность инвесторов, западные аналитики обращают внимание на то, что Китай изменил свои прежние исторические нормы, избавившись от весьма крупной суммы долга Казначейства и агентств США. В частности, в первом квартале 2024 года Китай продал казначейские векселя США и агентские облигации на рекордную сумму в 53,3 миллиарда долларов.

реклама

Примечательно, что, согласно последним информационным сообщениям, Китай, традиционно являющийся одним из крупнейших держателей американского долга, сократил наличие казначейских обязательств США на 22 миллиарда долларов за первые три месяца 2024 года, в то время как остальная часть списанных активов состояла из агентских облигаций.

Как отмечают западные финансовые эксперты, Китай явно действует намеренно, чтобы не допустить воздействия и санкций Соединенных Штатов, потому что китайское правительство знает, что, если ситуация вокруг Тайваня обострится, то Соединенные Штаты «аннулируют» эти обязательства и будут жестко финансово и экономически преследовать Китай.

Увидев, что Соединенные Штаты сделали с Россией, пойдя на прямое ограбление значительной части ее суверенного фонда благосостояния из-за ситуации на Украине, Китай не хочет оказаться в таком же затруднительном положении, и быть аналогично ограбленным не придерживающимся международных норм правительством США.

Как указывают западные обозреватели, массовые продажи казначейских облигаций США, безусловно, потрясут международную финансовую систему, которая ранее считалась самой безопасной ценностью в мире. Теперь ее больше нет. В течение нескольких недель непрекращающиеся распродажи казначейских облигаций США уже начали подрывать международную финансовую стабильность. Это происходило автоматически, своего рода Павловский рефлекс… Несмотря на то, что ранее, с каждым финансовым или геополитическим кризисом все инвесторы находили убежище в том, что казалось самой безопасной ценностью в мире: в казначейских облигациях США.

Владельцы казначейских векселей теперь массово продают эти ценные бумаги, повышая доходность.

Аналитики и экономисты считают, что атаки на "самую безопасную финансовую ценность" являются тревожным сигналом для всей финансовой сферы, и утверждают, что критическая точка становится все более отчетливой и близкой. «Если доходность продолжит меняться такими быстрыми темпами, вероятность того, что что-то сломается, возникнут сбои, возрастет», - предупреждает Марк Джаннони, главный экономист Barclays, который ранее работал в региональных банках ФРС в Далласе и Нью-Йорке.

Как отмечают западные аналитики, если финансовый мир так внимательно следит за ситуацией с казначейскими облигациями США, то это потому, что они гораздо важнее, чем долговой инструмент правительства США. Они являются одним из столпов международной финансовой системы. Масштабы этого рынка, оцениваемого в 25 триллионов долларов, дают уверенность всем владельцам этих ценных бумаг в том, что они смогут покупать, перепродавать и обменивать их в любое время. Все крупнейшие центральные банки мира хранят их в своих резервных портфелях. Эти ценные бумаги для них как квази-валюта в долларах.

С 1970-х годов и до конца Бреттон-Вудса они были предпочтительным каналом для утилизации мировых торговых и финансовых излишков. Китай, Япония, Саудовская Аравия, у которых за последние десятилетия было огромное положительное сальдо торгового баланса, входят в число крупнейших держателей долговых обязательств США.

Таким образом, аналитики уверены, что на данный момент этот первый ответ Китая на новые тарифы США остается пока сдержанным. Но это не означает, что не будет дальнейших ответных мер. Финансовые эксперты уверены, что будет и другой китайский ответный удар, так как Китай по-прежнему работает в долгосрочной перспективе.

Сегодня в западных СМИ можно найти весьма много европейских и американских оценок, что, завладев российскими активами, американцы и европейцы подрывают доверие к капиталу, которое является основой финансовых операций. Поэтому для многих аналитиков становится вполне очевидным, что все страны, которые могут это сделать, будут выводить свои финансовые и другие активы из США, чтобы инвестировать их туда, где они не будут украдены ни под каким предлогом.