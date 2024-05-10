По сообщению британского веб-сайта Declassified, самолеты-разведчики Великобритании с декабря 2023 года осуществили в интересах Израиля более чем 200 разведывательных полетов над Газой.

Согласно информации британского веб-сайта Declassified, самолеты-разведчики Великобритании, в течение более чем 200 разведывательных полетов над Газой с декабря 2023 года, записали 1000 часов шпионских видеоматериалов, которые передали израильским войскам для их использования в планировании и осуществлении антипалестинских военных акций.

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Как указывает издание, из такого количества вылетов за последние пять месяцев можно утверждать, что разведывательные миссии этих самолетов происходят более одного полета в день и продолжается по мере того, как Израиль вторгается в предположительно “безопасный” южный палестинский город Рафах. В марте было совершено наибольшее количество разведывательных полетов Великобритании над Газой - 44.

Все британские разведывательные самолеты вылетели с военно-воздушной базы Королевских ВВС Акротири, расположенной на Кипре, и находились в воздухе около шести часов. Сектор Газа находится примерно в 30 минутах полета от указанной военной базы.

Обращает на себя внимание информация издания, что один из британских разведывательных самолетов находился в воздухе 1 апреля, когда, в результате израильского удара по гуманитарным работникам в Газе, были убиты трое британцев. В частности, издание приводит сведения, согласно которым 1 апреля британский самолет-разведчик вылетел из Акротири в 17:00 по местному времени и вернулся на базу в 22:49, в то время как израильские авиаудары были нанесены вскоре после 22:30.

Также сообщается, что весьма часто британские самолеты-разведчики приземлялись в Израиле. Так, 13 февраля британский самолет Shadow R1 вылетел из Акротири в Беэр-Шевуи и прибыл Израиль в 12:15 по местному времени. Он пробыл там два часа, прежде чем вылететь обратно на британскую базу на Кипре. Цель визита неясна, но в Беэр-Шеве, израильском городе в пустыне Негев, находится база ВВС Израиля в Неватиме, которая является центральным узлом, киспользуемым США для доставки бомб и другого оружия Израилю для его нападения на Газу.

Используемый британскими ВВС самолет Shadow R1 известен как самолет разведки, наблюдения, целеуказания и рекогносцировки (ISTAR). Он эксплуатируется 14-й эскадрильей вооруженных сил Великобритании, которая базируется на базе Королевских ВВС Уоддингтон в Линкольншире, Восточная Англия. Британские военные недавно заключили контракт на 110 миллионов фунтов стерлингов с производителем этого самолета, американской оружейной компанией Raytheon, на модернизацию самолета и увеличение парка британских самолетов с шести до восьми.

По информации СМИ, ранее веб-сайт Declassified сообщил, что «Министерство обороны Великобритании приняло военнослужащих израильских вооруженных сил для прохождения обучения». В этом конткесте на веб-сайте сообщалось, что министр обороны правительства Великобритании Джеймс Хебби признался перед парламентом в ответ на письменный запрос депутата от партии ALBA Кенни Макаскилла, что «Израиль представлен военнослужащими в его посольстве в Соединенном Королевстве, которые являются участниками учебных курсов, проводимых Министерством обороны Великобритании». В этой связи не исключается возможность подготовки Британией израильских военных для совместного ведения разведывательной работы в операциях ЦАХАЛ в секторе Газа.