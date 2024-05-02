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vizir47
Миллиард индийцев проголосует на парламентских выборах
Почти миллиард индийцев призываются с 19 апреля по 1 июня на избирательные участки для голосования в крупнейших парламентских выборах в истории Индии.

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С 19 апреля  и до 1 июня почти миллиард индийцев (что составляет 12 % населения мира) призываются на избирательные участки для участия в крупнейших парламентских выборах в истории. Чтобы успешно справиться с этой предвыборной задачей, Индия вложила значительные средства в проведение голосования, растянутого на шесть недель. Результаты, которые будут объявлены 4 июня, приведут к назначению премьер-министра этой страны.

Два лагеря борются за лидерство в стране с населением 1,4 миллиарда человек. С одной стороны, партия Бхаратия Джаната (БДП) нынешнего главы государства, индуистского националиста Нарендры Моди, является всеобщим фаворитом. С другой стороны, альянс нескольких оппозиционных партий под названием Индийский национальный конгресс (ИНК) Социал-демократического толка.

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Эти выборы позволяют назначать депутатов, которые будут заседать в Лок Сабха, нижней палате парламента Индии. В общей сложности 543 человека будут избраны всеобщим голосованием, а еще двое будут назначены непосредственно Президентом Республики.

Поскольку Индия является федеральной страной, она управляется на местном уровне местными парламентами. В то время как на юге сосредоточено население низших каст, север находится под управлением БДП Наренды Моди. Учитывая значительное число избирателей, голосование продлится 44 дня, что составляет чуть более шести недель. Таким образом, несколько сотен миллионов избирателей должны каждую неделю приходить на избирательные участки.

Голосование в Индии происходит таким образом, что, когда индийцы приходят на избирательные участки, они не подают бюллетени, а нажимают кнопку на устройстве, которое записывает их решение. Эти электронные устройства не подключены к сети Интернет, чтобы избежать риска мошенничества. По этому случаю было зафрахтовано несколько миллионов машин местного производства, расположенных на 1,2 миллионах избирательных участков. Это примерно один офис на каждые 1100 жителей, хотя и здесь есть своя специфика. Например, один из офисов расположен в отдаленной деревне Малогам в штате Аруначал-Прадеш всего для... одного жителя.

Для обеспечения надлежащего проведения голосования было мобилизовано 15 миллионов государственных служащих и сотрудников служб безопасности. Некоторым приходится путешествовать на лодке, вертолете или даже на верблюдах, чтобы добраться до самых отдаленных территорий. В частности, на севере страны, пересеченном Гималаями, где избирательный участок Ташиганг расположен на высоте 4650 метров над уровнем моря, то есть почти на вершине Монблана.

Как свидетельствует уже имеющаяся информация, хотя логистическая задача по проведению этих выборов кажется выполненной после первых двух сессий голосования (19 и 26 апреля), явка, с другой стороны, немного отстает от предыдущих выборов в 2019 году. Среди причин этого указывают, в частности, сильную жару, обрушившуюся на страну в конце апреля: температура выше 40° C и высокая влажность в значительной степени сдерживали явку избирателей. Таким образом, на первом этапе с 19 по 25 апреля было собрано 66 % избирателей, а на втором явка составила 66,7 %, сообщают    СМИ. Однако, по оценкам местных наблюдателей, это не должно помешать премьер-министру Моди, все еще очень популярному после двух сроков и несмотря на некоторые скандалы, быть переизбранным.

#индия #парламентские выборы в индии
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