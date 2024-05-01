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vizir47
ETH Zurich представила миниатюрную заряжающуюся за минуту батарею
Швейцарская компания ETH Zurich представила свою новую сверхтонкую батарею, способную заряжаться за минуту, при производстве которой было полностью исключено использовании жидких электролитов.

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Пригодные для вторичной переработки и экологически чистые аккумуляторы являются необходимым условием революции в области зеленой энергетики, поскольку быстро растущий спрос на аккумуляторы приводит к увеличению потребления редкого сырья, такого как литий.

Успехи своих исследований в области эффективного производства аккумуляторов с максимальной экологичностью представила швейцарская компания  ETH Zurich.

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Так, BTY, дочерняя компания ETH Zurich, создает аккумуляторы со сверхбыстрой зарядкой, которые выдерживают перепады температур и подходят для различных целей. Другая дочерняя компания - 8inks, надеется стандартизировать передовой производственный процесс, который позволит создавать аккумуляторы по индивидуальному заказу.

Жидкие электролиты содержащиеся в обычных литий-ионных батареях для ноутбуков и смартфонов весьма чувствительны к перепадам температур, из-за чего такие аккумуляторы могут быстро загореться, например, при высоких температурах. Кроме того, для подзарядки традиционных аккумуляторов требуется значительное время. В результате проведенных исследований, компания BTRY создала твердотельную батарею с тонкослойной конструкцией, которая может значительно сократить время зарядки. Что касается компонентов батареи и способа ее производства, исследователи полностью отказываются от использования жидкостей.

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2024/04/eth-spin-offs-develop-high-performance-batteries/_jcr_content/pageimages/imageBig.imageformat.320x180.576996461.jpg

По словам команды исследователей BTRY, основным преимуществом твердотельных аккумуляторов является   их устойчивость к экстремальным температурам. В результате они могут использоваться там, где требуется их работа при экстремально высоких или низких температурах, например, в качестве датчиков, определяющих утечку пара. Технология нанесения покрытий, разработанная компанией BTRY на основе технологии производства полупроводников, обеспечивает повышенную эффективность. Элементы батареи толщиной с тонкий лист тщательно укладываются друг на друга в вакууме, создавая революционный дизайн. Полученный продукт напоминает тонкую фольгу, покрытие которой настолько тонкое, что в конечном итоге получается толщиной с человеческий волос.

Команда исследователей BTRY утверждает, что инновация обеспечивает сверхбыструю подзарядку, которая занимает примерно одну минуту. Более того, уникальная структура батареи обеспечивает срок службы примерно в десять раз больший, чем у обычных аналогов. Исследователи видят потенциал батареи в различных областях применения, таких как бытовая электроника, космические операции и датчики.

Еще одно дочерние подразделение ETH Zurich -  8inks отличается от других производителей аккумуляторов передовым производственным процессом. Оно занимается заменой так называемой технологии щелевых матриц - стандарт производства литий-ионных аккумуляторов, который практически не менялся за последние 30 лет. Команда исследователей этой компании разработала метод, известный как “многослойное защитное покрытие”. Активное вещество, которое накапливает литий-ион, может наноситься множеством тонких слоев, чтобы адаптировать процесс нанесения покрытия к конкретным потребностям. Этот подход, помимо прочего, позволяет масштабировать твердотельные аккумуляторы за счет различий в толщине и свойствах материала различных слоев. По словам команды, этот метод также значительно ускоряет скорость нанесения покрытия на электроды аккумулятора, что делает его идеальным для удовлетворения растущего спроса.

В настоящее время сотрудники 8inks исследуют различные типы аккумуляторов, от батареек для часов до аккумуляторов для электромобилей, технология производства которых должна быть масштабируемой в более широком промышленном масштабе.

#инновации #швейцария #eth zurich #новости науки и техники
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