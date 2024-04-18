AUKUS, по появившимся в СМИ сведениям, в последнее время делает акцент на совершенствовании совместного использования ВМС трех стран, особенно подводных беспилотников.

Как известно, Австралия, Великобритания и США подписали соглашения AUKUS в сентябре 2021 года. На сегодняшний день, согласно прошедшей через СМИ информации, заявлены два приоритетных направления деятельности этого объединения, названные "Компонент 1" и "Компонент 2".

"Компонент 1" включает разработку и поставку ударной атомной подводной лодки (SSN) для ВМС Австралии (RAN) и ВМС Великобритании (RN) с использованием конструкции SSN-AUKUS, разрабатываемой британскими королевскими ВМС. "Компонент 2" направлен на развитие целого ряда возможностей для дальнейшего улучшения совместной функциональной совместимости между членами AUKUS. Сфера охвата "Компонента 2" продолжает расширяться и в настоящее время включает в себя искусственный интеллект (ИИ), киберпространство, радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые технологии, обмен информацией, инновации, квантовые технологии и подводные возможности. AUKUS Underwater Capability разрабатывает систему Target Torpedo-Tube UUV, одним из новых приоритетных направлений является возможность запуска и извлечения беспилотных подводных аппаратов из торпедных аппаратов подводных лодок.

реклама

Выступая на выставке Undersea Defence Technology (UDT), проходившей в лондонском выставочном центре ExCel в начале апреля, коммодор RN Энди Перкс (Andy Perks), покидающий свой пост заместителя директора по подводным боевым возможностям в Директорате по развитию ВМС Великобритании, сказал, что в рамках рабочей группы по подводному боевому пространству в настоящее время ведется работа по четырем направлениям.

Во–первых, разрабатывается взаимозаменяемый беспилотный подводный аппарат, который будет запускаться и извлекаться из торпедного аппарата подводной лодки - так называемый модуль TTL&R. Энди Перкс пояснил, что работа ведется на базе автономного подводного аппарата Leidos/L3Harris Iver4 (AUV).

Контр–адмирал Джеймс Паркин (James Parkin), директор по разработкам RN, в своем программном выступлении на конференции UDT сообщил, что система TTL&R, которая будет поставлена для RN в рамках проекта Scylla, может быть установлена на любой подводной лодке и избавляет лодку от необходимости всплывать для извлечения транспортного средства. “Это придаст SSN автономность”, - сказал Паркин.

Дэн Пэкер (Dan Packer), отвечающей за управление подводными силами ВМС США, и бывший командир подводной лодки ВМС США в отставке, подчеркнул оперативную важность системы TTL&R. По его словам, поскольку подводные лодки стремятся повысить свои возможности в более сложных оперативных условиях, характеризующихся мелководьем и спорными водами, беспилотный подводный аппарат TTL&R поможет сохранить боеспособность подводной лодки.

Вторым направлением подводной работы является концепция использования искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения обработки подводных акустических данных. В этой части уже проводились испытания с использованием морского патрульного самолета P-8A Poseidon. Был разработан облачный подход, позволяющий аналитикам AI/ML использовать алгоритмы обработки данных; затем P-8A использовал полученную информацию в своей работе.

В-третьих, что касается безопасности критически важной подводной инфраструктуры (CUI), партнеры AUKUS стремятся к общности операций и процессов, а также к лучшему пониманию возможностей друг друга. В ноябре 2023 года три военно-морских флота провели комплексные учения Battle Problem 23.3 на Восточной военно-морской базе ВМС США Гарден-Айленд, Сидней. В ходе учений использовались беспилотные подводные аппараты для мониторинга CUI, включая трубопроводы и кабели на морском дне.

Кроме того, партнеры AUKUS рассматривают возможность взаимозаменяемости средств подводной самообороны, включая торпеды, средства противодействия противнику.