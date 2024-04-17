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vizir47
Первая в мире камера видеонаблюдения, работающая со слезоточивым газом
Компания из Словении OZ-IT представила систему домашнего видеонаблюдения на базе искусственного интеллекта, которая может открывать огонь по потенциальным злоумышленникам пейнтбольными шариками со слезоточивым газом.

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Стартап из Словении OZ-IT представил систему домашнего видеонаблюдения  на базе искусственного интеллекта, которая будет открывать огонь по потенциальным злоумышленникам с помощью пейнтбольных шариков.

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Как заявляет производитель, автономное устройство для мониторинга движения, получившее название PaintCam Eve, будет использовать распознавание лиц и обнаружение движения для защиты от предполагаемых злоумышленников. Устройство также будет способно стрелять патронами со слезоточивым газом со “сверхвысокой точностью”.

“Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта, PaintCam Eve может обнаруживать и отслеживать объекты в режиме реального времени, легко адаптируясь к сложным условиям низкой освещенности”, - указывается компанией  OZ-IT. “Но этим дело не ограничивается; ее интеллект распространяется на точное распознавание людей, животных и различных объектов. Это идеальное сочетание видеонаблюдения и физического присутствия – ненавязчивый дизайн, который служит маяком безопасности и основан на технологиях нового поколения”.

Компания  OZ-IT утверждает, что устройство защитит домовладельцев от воров, нежелательных гостей с животными и любых случайных прохожих, которые решили не обращать внимания на сигнал тревоги. Система также будет вести прямую трансляцию в приложении, которое можно установить на мобильные устройства пользователей.

Принцип работы устройства прост: после идентификации любого посетителя как нарушителя, устройство выдает устное предупреждение, а затем предлагает ему в течение пяти секунд покинуть указанный периметр. В случае, если нарушитель не будет следовать инструкциям, устройство автоматически начнет стрелять пейнтбольными шариками в грудь незнакомца. Если кто-то неизвестный попадет в поле зрения камеры рядом со знакомым посетителем, программа распознавания лиц уведомит вас об этом и запросит инструкции о том, что делать дальше.

Согласно сообщению производителя, с помощью PaintCam Eve домовладельцы смогут контролировать свое пространство в режиме реального времени из любой точки мира. А в случае, если пользователь потеряет доступ в Интернет, устройство сможет выполнять свою работу автономно. При этом домовладельцы смогут выбирать участки, которые они хотят защитить. “Будь то входная дверь или дорогие вашему сердцу вещи, PaintCam обеспечивает индивидуальную защиту, гарантируя, что ваше пространство будет защищено именно так, как вы себе представляете”, - говорится на веб-сайте стартапа.

Как и в случае с любой новой технологией, неправильное использование этого устройства является серьезной проблемой. В частности, высказываются опасения, что система может обстрелять соседского ребенка из пейнтбольного пистолета или забросать курьера химикатами для борьбы с беспорядками. Однако компания OZ-IT заявляет, что ее цель состоит в том, чтобы пересмотреть мировой подход к безопасности, сосредоточив внимание на защите того, что действительно важно. “Наша непоколебимая приверженность заключается в том, чтобы сделать мир более безопасным, не делая ставку на запугивание, а предоставляя интеллектуальные, адаптируемые и элегантные средства безопасности”.

#инновации #компания oz-it #система домашнего видеонаблюдения
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