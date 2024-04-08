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vizir47
Headline USA: ФРС США отказалась предоставить информацию о золотовалютных резервах
ФРС США отказалась предоставить информацию о золотовалютных резервах, которые она хранит в своих хранилищах на депозитах от имени зарубежных стран. Американские аналитики расценивают это как попытку скрыть вывод стран своих золотых резервов из США.

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Федеральная резервная система США недавно отказалась предоставить информацию о золотовалютных резервах, которые она хранит в своих хранилищах на депозитах от имени зарубежных стран, сообщило ведущее американское новостное агентство Headline USA. Председатель Федеральной Резервной Системы США (ФРС) Джером Пауэлл уклонился от вопросов члена Конгресса США об иностранных золотых резервах Центрального банка и отказался выполнить запрос Headline USA о предоставлении этой информации, требуемой в соответствии с законом о доступе к информации в Соединенных Штатах.

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По мнению указанного американского новостного агентства, отсутствие прозрачности со стороны Федеральной резервной системы явно связано с сообщениями о том, что страны выводят свое золото и другие активы хранившиеся в США из-за беспрецедентных западных санкций, введенных против России с 24 февраля 2022 года. Согласно результатам опроса Invesco, проведенного в 2023 году, «значительный процент центральных банков по всему миру выразили обеспокоенность по поводу того, как Соединенные Штаты и их союзники заморозили почти половину офшорных  золотовалютных резервов России на сумму 650 миллиардов долларов».

Конгрессмен Алекс Муни переписывался по этому вопросу с Джеромом Пауэллом в декабре прошлого года, но председатель ФРС в конечном итоге так и не дал ему исчерпывающий ответ.  Поэтому после этого Headline USA официально направила в ФРС запрос в соответствии с "законом О свободе информации" относительно количества золота, которое Федеральный резервный банк Нью-Йорка в настоящее время хранит в своих хранилищах, а также данных об их владельцах. Запрос также касался информации о золотых резервах Федеральной резервной системы до начала войны между Россией и Украиной в феврале 2022 года (последний пересмотр золотовалютных резервов США в North Fox был проведен в 1974 году).

Однако, как сообщается, Федеральная резервная система США отклонила этот запрос.

В указанных условиях американские аналитики отмечают, что отсутствие прозрачности со стороны Федеральной резервной системы порождают вопросы. По словам Стефана Глисона, генерального директора Money Metals Exchange (онлайн-трейдера и хранителя драгоценных металлов из Айдахо), вывод из этого ясен и прост: «ФРС не хочет, чтобы кто-либо знал, что иностранные правительства и другие центральные банки репатриируют свое золото из Америки, потому что это показало бы безумие денежно-кредитной и особенно внешней политики США».

Как отмечает агентство Headline USA, то же самое происходит и с крупным Банком Англии, Центральным банком Соединенного Королевства. Он также ранее был, наряду с Федеральной резервной системой США, предпочтительным и безопасным местом для хранилищ золота. Для многих стран, торгующих своим золотом на местном лондонском рынке, было проще и безопаснее оставить его на хранении в Банке Англии, чем перевозить его по всему миру из хранилища в хранилище. Но опять же, как и в случае с ФРС, сегодня традиция меняется и здесь после того, как Великобритания заморозила активы России и Венесуэлы. Во время попытки государственного переворота в Венесуэле в 2019 году, предпринятой Хуаном Гуайдо при поддержке Запада, Банк Англии отказался предоставить Николасу Мадуро имеющиеся у него золотые резервы Венесуэлы на сумму 1,2 миллиарда долларов…

В указанном контексте информационное агентство напоминает, что с 2022 года английские власти через Бориса Джонсона призвали страны всего мира применить к российским золотым запасам те же санкции, что и к российской валюте и активам за рубежом: «заморозить» – то есть конфисковать золотовалютные резервы, которые Россия оставила на депозитах в их банках, в том числе в Банке Англии…

#сша #фрс сша #вывод золота из фрс сша #финансовая политика сша
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