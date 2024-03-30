Компания Bpacks из Белграда предложила при изготовлении упаковочного материала использовать вместо пластмасс отходы деревообрабатывающей промышленности, в частности, кору деревьев.

Как хорошо известно, упаковочный пластик очень сильно загрязняет нашу планету. Оборот мировой упаковочной промышленности оценивается в 1 трлн долларов США. По оценкам экспертов, ежегодно в мире производится 400 миллионов тонн пластика, но только девять процентов перерабатывается. Оставшийся пластик попадает в океаны или загрязняет почву. Токсичные пластиковые компоненты попадают в пищевые цепочки, нанося вред здоровью людей и животных, ставя под угрозу морские экосистемы.

В указанных условиях одной из важнейших задач исследователей в последние годы стал поиск возможных путей избавления от угрозы пластиковых отходов. Чтобы обратить вспять пагубное влияние пластика, Европейский союз распорядился перейти на биоразлагаемую упаковку в течение следующих пяти лет. Сектор такой экологически чистой упаковки может принести около 285 млрд долларов дохода.

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В этом плане весьма интересное решение предложила на днях компания Bpacks из Белграда (Сербия).

В то время как в основном стартапы сосредоточились на разработке биоразлагаемых разновидностей пластика, которые необходимо синтезировать с нуля, Bpacks перерабатывает отходы деревообрбатывающей промышленности в упаковочный материал, в частности, кору деревьев. По подсчетам экспертов, годовой объем отходов деревообрабатывающего производства составляет от 300 до 400 миллионов кубометров, и именно эти отходы команда предпринимателей и ученых Bpacks решила превратить в полезный упаковочный материал. Предлагаемый командой Bpacks поцесс переработки таких отходов аналогичен тому, который используется при производстве пластмасс. Он начинается с компаундирования отходов, после чего материал превращается в гранулы или листы. Из них можно формовать твердый упаковочный материал с помощью обычных методов, таких как литье под давлением или термоформование. Гранулы, изготовленные из древесной коры аналогичны гранулам пластиковых материалов. Поскольку производство повторяет процессы, используемые при производстве пластмасс, переход на новый материал не требует значительных капитальных затрат на смену оборудования.

Используемые в настоящее время биоразлагаемые пластики состоят из полимеров, таких как полимолочная кислота (PLA) или полибутиленадипат-ко-терефталат (PBAT), которым требуется от одного до двух месяцев, чтобы в конечном итоге разложиться на воду и углекислый газ. Однако упаковка, изготовленная из древесной коры, разлагается на компост и добавляет ценные питательные вещества в почву, говорится в пресс-релизе Bpacks.

Проведенные исследования показали, что антимикробные свойства, присутствующие в экстрактах коры, также помогают снизить выбросы углекислого газа при компостировании. В частности, было обнаружено, что материал Bpack выделяет в шесть раз меньше CO2 по сравнению с обычными биоразлагаемыми пластиками.