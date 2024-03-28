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Молодежь не хочет служить в европейских армиях

Анализ настроений молодого поколения в Европе показывает, что оно не хочет становиться новобранцами, все больший процент военных контрактников уходит из армий ЕС.
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Несмотря на декларируемую в последнее время рядом западных политиков агрессивную политику в отношении России, вплоть до призывов поддержать военное противостояние с Москвой в Украине, анализ общественных настроений простых европейцев показывает, что молодое поколение Европы не поддерживает подобные милитаристские взгляды и отказывается служить в западных армиях.

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И причин тому несколько. В частности, увеличивающийся в последние годы процент иммигрантов среди жителей европейских государств демонстрирует откровенную их незаинтересованность в участии в военных действиях и защите за счет их жизней европейских амбиций, например, того же Макрона или других отдельных европейских политиков. Помимо этого, многие подобные молодые представители не скрывают своей поддержки России и не желают поддерживать стремление руководства НАТО набрать исполнителей для «крестового похода против России».

По этим причинам сегодня во многих европейских странах прослеживается тенденция  нежелания становиться новобранцами, все больший процент военных контрактников уходит из армий ЕС.

Так, французская армия сталкивается с добровольным уходом из ее рядов и нехваткой кадров. В этой связи министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну даже был вынужден недавно обнародовать  свой план по прекращению увеличения числа увольнений во французской армии.

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Аналогичным образом страдает и Германия. Недавний годовой отчет Бундесвера, представленный парламенту Германии, показал, что в 2023 году около 1537 солдат покинули немецкую армию, сократив ее до 181 514 человек.

В Соединенном Королевстве ежегодная нехватка личного состава составляет 1100 человек, что эквивалентно двум пехотным батальонам. Журнал UK Defense Journal сообщает, что британская армия не достигает своих целей по набору персонала ежегодно с 2010 года. Недавний опрос YouGov показывает, что 38 % британцев в возрасте до 40 лет говорят, что откажутся служить в Вооруженных силах в случае новой мировой войны, а 30 % заявляют, что не будут служить, даже если их стране будет угрожать неминуемое вторжение.

Чтобы хоть как-нибудь исправить эту ситуацию, британское правительство заключило контракт о найме персонала с частной компанией Capita, но это не увенчалось успехом.

 Не избежали подобного кризиса и США. «Проблема не в наборе, а в удержании солдат, мы также должны сохранить их семьи", - заявила на конференции в Париже начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Лиза Франчетти. Из ее слов следует, что жены военных стали чаще подавать на развод.

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"Удерживать нужных людей после того, как они были завербованы, стало важной задачей создания профессиональной армии без призыва», - подчеркнул  французский министр Себастьян Лекорну на семинаре с руководителями всех служб. В 2023 году во французской армии насчитывалось  3000 вакантных должностей.

Новое польское правительство недавно объявило об увеличении военного жалования на 20 %, стремясь сохранить хотя бы нынешний уровень численности  войск. В результате было обещано, что минимальная месячная зарплата военнослужащего вырастет со 1150 евро до 1394 евро. Ожидается, что к концу года численность польской армии увеличится до 220 000 человек. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Таким образом, цель состоит в том, чтобы довести численность польской армии до 300 000 человек. Но даже повышение заработной платы не мотивирует среднего поляка проливать свою кровь на полях Украины.

В Дании население настолько не мотивировано служить в армии, что правительство решило распространить обязательную военную службу на женщин и увеличить ее прохождение с 4 до 11 месяцев.

«Эта проблема является общей для всех европейских стран, включая Францию, Италию и Испанию», - сказал Евроньюс Винченцо Бове, профессор политологии Уорикского университета в Соединенном Королевстве. По словам эксперта, эти трудности с набором персонала начались десять лет назад в Великобритании и двадцать лет назад в Соединенных Штатах. По его словам, идеологическая дистанция между обществом в целом и вооруженными силами в последние годы возросла, а недавние опросы показывают, что молодежь ЕС в подавляющем большинстве выступает против войн, против увеличения военных расходов и против военных операций за рубежом.

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В результате, планы политических элит в Европе по военному разгрому России наталкиваются на их неспособность восстановить свои армии.

 

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