Губернатор Флориды Рон Де Сантис подписал законопроект, ограничивающий доступ несовершеннолетних в возрасте до 16 лет к социальным сетям в то время как влияние платформ на молодежь вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах.

На фоне роста обеспокоенности в Соединенных Штатах пагубным влиянием на детей младшего возраста отдельных акаунтов информационного пространства, губернатор Флориды от республиканской партии Рон Де Сантис подписал 25 марта законопроект, ограничивающий доступ несовершеннолетних в возрасте до 16 лет к социальным сетям.

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Указанный законопроект, получивший название HB 3, запрещает детям младше 14 лет иметь собственные аккаунты в социальных сетях. Четырнадцатилетним и 15-летним детям будет разрешено иметь аккаунты с согласия родителей. В дополнение к ограничению учетных записей в социальных сетях для детей, законодательство также накладывает ограничения на порнографические веб-сайты. HB 3 вступает в силу 1 января 2025 года.

Таким образом Флорида стала последним в ряду штатов, принявших законы, ограничивающие доступ молодых американцев к социальным сетям, и, как отмечают отдельные СМИ, вероятно, вызовет судебные иски, аналогичные тем, которые уже поданы в других частях США.

Штаты, включая Арканзас, Калифорнию, Луизиану, Огайо и Юту, выдвинули аналогичные законопроекты для регулирования технологических платформ. Однако в феврале федеральный судья временно заблокировал закон штата Огайо из-за опасений по поводу его широты и вероятности того, что он может нарушить права подростков по Первой поправке на доступ к информации онлайн. А в прошлом году другой федеральный судья временно заблокировал закон Арканзаса.

Тем не менее, Де Сантис наложил вето на предыдущую версию закона Флориды, заявив, что хочет убедиться в том, что любое законодательство предоставляет родителям достаточную возможность участвовать в принятии решений об использовании социальных сетей их детьми. «Мы пытаемся помочь родителям преодолеть очень сложную ситуацию», - сказал губернатор-республиканец, подписывая текст. Спикер Палаты представителей Флориды и главный инициатор законопроекта Пол Реннер приветствовал принятие закона. «Мы знаем ( ... ), что в социальных сетях совершается больше преступлений против детей, чем где-либо еще», - сказал он. «Мы также знаем, что социальные сети оказывают разрушительное влияние на психическое здоровье наших детей».

Большинство платформ устанавливают минимальный возраст для открытия учетной записи на уровне 13 лет, но это правило по-прежнему легко обойти. Некоторые критики закона считают, что контролировать использование социальных сетей своими детьми должны родители, а не власти. Пол Реннер отверг эти аргументы, заявив: "Постоянные консультации, лайки и сердечки, которые дают небольшую дозу дофамина способствуют тому, чтобы оставаться в сети все дольше и дольше».

Рон Де Сантис отклонил другой законопроект, запрещающий использование сетей лицами младше 16 лет, на том основании, что в тексте недостаточно учтена воля родителей. Губернатор, неудачливый кандидат в президенты от республиканцев на следующих президентских выборах, неоднократно повторял, что родители должны иметь больший контроль над решениями, касающимися их детей, особенно когда речь идет об образовании.