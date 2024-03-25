Человекоподобный робот Саудовской Аравии отражает национальные ценности.

Саудовская Аравия представила своего первого человекоподобного робота в женском обличии по имени Сара. Разработанный базирующейся в Эр-Рияде компанией QSS AI & Robots, Сара воплощает сложную смесь технологического прогресса и традиционных социальных ограничений, присущих Саудовской Аравии.

реклама

“Сара знает, что она девушка, ей 25 лет, рост 1,62 сантиметра, она носит традиционную саудовскую одежду”, - объяснил Эли Метри, генеральный директор QSS AI & Robots, в интервью Business Insider. Метри также подчеркнул, что Сара “должна быть милой, не говорить о политике, не говорить о сексе, потому что мы в Саудовской Аравии, где не следует затрагивать эти темы”.

Дизайн Сары намеренно отражает традиционные ценности Саудовской Аравии. Она носит абайю - традиционное платье, похожее на халат, а искусственный интеллект, управляющий ее разговорами, запрограммирован избегать спорных тем в соответствии с общественными нормами страны. Двуязычные возможности Сары (арабский и английский языки) демонстрируют инвестиции Саудовской Аравии в технологическое развитие.

Как указывается, создатели Сары использовали созданную QSS AI & Robots собственную разработку, не зависящую от таких программ, как ChatGPT. Однако возможности искусственного интеллекта Сары в конечном счете ограничены социальным контекстом, в рамках которого он функционирует.

Правовая система Саудовской Аравии, как известно, основана на законах шариата, хотя в последние годы были предприняты некоторые усилия по ее модернизации. К ним относятся, в частности, ослабление строгого дресс-кода и снятие запрета на вождение автомобиля женщинами. Тем не менее, публичные обсуждения секса и сексуальности, как правило, являются табу, и женщины по-прежнему подвергаются потенциальному наказанию за политическую активность.

При создании Сары учитывались проблемы, возникшие в ходе использования более раннего другого гуманоида QSS AI & Robots - Мухаммеда, который в свое время вызвал широкую полемику в саудовском обществе. В частности, тогда появилось вирусное видео, на котором робот Мухаммед "непозволительно прикасался к женщине-репортеру журнала Al Arabiya". В этой связи в социальных сетях возмущенные граждане обвинили этого робота в сексуальных домогательствах. Однако гендиректор QSS AI & Robots отвергает эти нападки, заявляя, что, с его точки зрения, Мухаммед просто жестикулировал во время разговора и случайно слегка коснулся куртки репортерши из-за ее близости.

Как отмечают после появления информации о создании робота Сары эксперты, особенно в арабском мире, «создание Сары выдвинуло достижения ИИ Саудовской Аравии на передний план в технологическом плане». Указывается, в частности, что Сара - захватывающий пример пересечения технологических инноваций и глубоко укоренившихся социальных ценностей. Демонстрируя мастерство в области робототехники и искусственного интеллекта, Саудовская Аравия при программировании и дизайне своего робота намеренно придерживается консервативных нравов страны. В то же время отмечается, что возникшая ранее полемика вокруг робота Мухаммеда подчеркивает потенциальную возможность недоразумений по мере того, как искусственный интеллект становится все более изощренным и интегрируется в повседневную жизнь.