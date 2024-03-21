Состоявшийся 21 марта саммит МАГАТЭ с присутствием представителей около тридцати государств был посвящен возврату к атомной энергетике, особенно в Европейский Союз.

Состоявшийся 21 марта саммит МАГАТЭ с присутствием представителей около тридцати государств был посвящен возврату к атомной энергетике, особенно в Европейский Союз, где он теперь пользуется преимуществами более гибкого законодательства в качестве рычага борьбы с сокращением уровня СО2 наряду с возобновляемыми источниками энергии.

На этой встрече, целью которой было установление более тесного технологического и экономического сотрудничества в области атомной энергетики, присутствовало около пятнадцати лидеров, в основном из европейских стран, а также представителей двадцати других государств, включая Китай, США, Бразилию, Канаду, Египет, Японию, Пакистан, Южную Корею, Саудовскую Аравию. "В течение четырех лет мы сеяли семена, они прорастали, мы начинаем собирать урожай", - прокомментировал этот саммит депутат Европарламента Кристоф Грудлер из группы "обновление" (центристы и либералы).

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Ядерная тема долгое время была табу в Брюсселе, прежде всего из-за позиции Германии, которая отвернулась от атомной энергетики после аварии на АЭС «Фукусима». Но в течение последних двух лет атомная энергетика снова стала занимать важное место в европейской повестке дня. "Мы видим растущее осознание незаменимости атомной энергетики для решения некоторых неотложных глобальных проблем, таких как глобальное потепление", - констатировал на саммите Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ. "Потребовалось 28 конференций по климату, чтобы признать преимущества ядерной энергетики. Лучше поздно, чем никогда ( ... ) теперь необходимо определить конкретные шаги, мы должны сотрудничать вместе, особенно с точки зрения финансирования", - подчеркнул Гросси.

В настоящее время на долю атомной энергетики приходится 10 % мирового производства электроэнергии (по сравнению с 18 % в 1988 году), при этом в 31 стране работает 438 реакторов. В настоящее время проектируется или рассматривается возможность введения в строй более 500 реакторов, 61 из которых уже находится в стадии строительства.

Поворотный момент в Европе к возврату атомной энергетики произошел в конце 2021 года: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС "нуждается в АЭС как в стабильном источнике энергии".

Немаловажной причиной возврата Европы к ядерной энергетике стал, безусловно, инициированный ЕС отказ от российского газа, в явной надежде хоть как-нибудь скомпенсировать потери от разрыва с Москвой после начала СВО на Украине.

В начале 2023 года именно Франция стала проявлять активность в создании нового "Европейского ядерного альянса", объединяющего дюжину государств-членов, среди которых, в частности, Болгария, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Чешская Республика. В середине декабря государства и депутаты Европарламента договорились о государственной поддержке инвестиций в существующие атомные электростанции, а затем, в середине февраля, о включении всего ядерного сектора в законодательство, предусматривающее нормативные льготы для технологий с нулевым уровнем выбросов.

Недавно Брюссель включил атомную энергетику в свои предложения по достижению климатической цели на период до 2040 года по снижению содержания СО2 и в начале февраля создал "промышленный альянс" для будущих малых модульных реакторов (SMR).

Теперь "ядерный альянс" намеревается добиться финансирования Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), после уравнивания атомной энергетики с возобновляемыми источниками энергии "без какой-либо дискриминации" для достижения углеродной нейтральности в 2050 году.

Имея 100 действующих реакторов в 12 европейских государствах, атомная энергетика вырабатывает четверть электроэнергии ЕС, что составляет почти половину его декарбонизированной электроэнергии. Запланировано введение в строй около шестидесяти новых реакторов, треть из которых будет находиться в Польше.