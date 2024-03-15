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vizir47
Дания реформирует модель военной службы
Следуя примеру, уже поданному Норвегией и Швецией, датское правительство заявило о своем намерении реформировать модель военной службы Дании. В частности, планируется сделать военную службу обязательной для молодых женщин.

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Согласно конституционному акту Королевства Дания, все мужчины старше восемнадцати лет и находящиеся в хорошей физической форме обязаны проходить военную службу продолжительностью от четырех до двенадцати месяцев в зависимости от подразделения, в которое они призваны.

Если после окончания Холодной войны несколько европейских стран, в том числе Франция, сделали ставку на профессионализацию своих вооруженные силы, то Дания внедрила новую модель военной службы, не отказываясь при этом от призыва.

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Таким образом, поскольку  численность датской армии была сокращена, вооруженным силам этого королевства не нужно призывать под свои знамена целый возрастной слой. В настоящее время в армии насчитывается около 4700 призывников, что достаточно для удовлетворения ее кадровых потребностей. В 2014 году 99,1% были призывниками-добровольцами, а остальные 0,9% были набраны по жребию.

На данный момент у молодых женщин нет никаких обязательств в этом отношении (они освобождены от явки в «Форварец Даг», то есть в «День призыва»). Однако они могут проходить военную службу на добровольной основе.

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/danemark-20190202.jpg

Но эти правила изменятся. Действительно, следуя примеру, уже поданному Норвегией и Швецией, датское правительство заявило о своем намерении сделать военную службу обязательной для молодых женщин. Кроме того, время, проведенное под флагами, будет увеличено до одиннадцати месяцев для всех призывников, при этом первые пять месяцев будут посвящены исключительно базовой военной подготовке. Количество призывников увеличится с 4700 до 5000.

«Большее количество военнослужащих укрепит вооруженные силы. Учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности, необходимо реформировать датскую модель призыва на военную службу, чтобы призывники могли оказывать большую поддержку датской обороне», - заявил Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании. Кроме того, он добавил, что «более длительный призыв повысит квалификацию призывников».

В то же время, датское правительство объявило о дальнейшем увеличении военных расходов на 5 миллиардов евро в период с 2024 по 2028 год. «Общий оборонный бюджет, включая помощь Украине, в этом году и в 2025 году составит 2,4 % ВВП Дании», - подчеркнула Метте Фредериксен, глава правительства. "Если мы хотим достичь цели НАТО, заключающейся в том, чтобы иметь возможность развернуть бригаду численностью 6000 военнослужащих в кратчайшие сроки и защитить Данию от воздушных атак, мы должны модернизироваться еще быстрее», - добавила она.

Со своей стороны, Министерство обороны Дании уточнило, что эти финансовые усилия позволят расширить «1-ю армейскую бригаду», чтобы она «могла быть полностью развернута в рамках НАТО». И уточнило, что это «включает инвестиции в танки и боевые машины пехоты». Речь также идет о приобретении систем противовоздушной обороны и укреплении возможностей противолодочной борьбы.

#дания #реформирование модели военной службы дании
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