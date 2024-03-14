Поддержка Западом военных действий Украины против России зашла в тупик. Германия и Франция с трудом финансируют свою квоту в НАТО. Инфляция и банкротства растут как во Франции, так и в Германии.

Ранее рекламировавшаяся Западом поддержка военных действий Украины против России зашла в тупик. Германия и Франция с трудом финансируют свою квоту в НАТО. Инфляция и банкротства растут как во Франции, так и в Германии из-за роста стоимости энергии в результате подрыва российского магистрального газопровода «Северный поток», который снабжал Европу. Германия зависела от российского газа на 30 % и находится в гораздо более тяжелом положении, чем Франция. После эпидемии Covid, у администрации Германии создался рекордный долг в размере более €1500 миллиардов.

Олаф Шольц считает соглашение о безопасности «историческим этапом» в отношениях между Германией и Украиной, заявляя о своей поддержке Киева столько, сколько потребуется. Объявленная им новая военная помощь Украине в размере около €1,1 миллиарда включает поставку 36 танков и самоходных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов, еще двух систем противовоздушной обороны Skynex и ракет типа IRIS-T. Федеральное правительство уже предоставило Украине военную помощь на сумму около €7,1 миллиарда на 2024 год, а также 6 миллиардов обязательных кредитов на ближайшие годы.

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В общей сложности Германия предоставила или разблокировала около €28 миллиардов помощи, финансовых средств и кредитов для обязательств по будущей помощи, чтобы поддержать Украину чисто военным путем.

Однако на всем этом фоне обязательства Германии перед НАТО под угрозой. Писториус бьет тревогу: бундесверу не хватает миллиардов евро на 2025 год,

Германия рискует не выполнить квоту НАТО, если оборонный бюджет на 2025 год существенно не увеличится. Согласно докладу министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ), в оборонном бюджете Германии не хватает от €4,5 до €6 миллиардов для достижения целевого показателя для взноса в НАТО в 2% от ВВП. Об этом пишет немецкое издание Bild am Sonntag, где эксперт по бюджету СДПГ Андреас Шварц призывает увеличить военный бюджет, чтобы выполнить обещание о ежегодных расходах на оборону в размере двух процентов от валового внутреннего продукта: "Германия должна сдержать слово перед своими союзниками по НАТО. Для этого с 2025 года оборонный бюджет должен увеличиться в среднем на несколько миллиардов евро».

Финансовое планирование федеральным министром финансов Кристианой Линднер (СвДП) предусматривает выделение 52 миллиардов на нужды Вооруженных сил Германии в следующем году. Однако, по расчетам Министерства обороны, этой суммы будет недостаточно. Это не только поставит под угрозу квоту НАТО, но и потребует потратить почти весь бюджет на текущие операции. Из оборонного бюджета на инвестиции останется всего €500 миллионов.

По данным газеты Bild am Sonntag, министр Писториус, проинформировав канцлера Олафа Шольца и депутатов парламента о взрывоопасной финансовой ситуации, начал переговоры с Министерством финансов. Но пока безуспешно. Поэтому вопрос о том, как будут профинансированы дополнительные расходы на оборону, остается открытым. Канцлер Шольц категорически отвергает предложение министра финансов Линднера о соответствующем сокращении социальных расходов. Согласно информации Bild am Sonntag, Шольц подчеркнул, что цель в 2% должна быть достигнута на 2025 финансовый год, исключая при этом сокращения в социальной сфере. Шварц, член СДПГ по бюджету, сказал: «Благодаря позиции СДПГ не будет никаких сокращений в социальной сфере в качестве финансового эквивалента. Мы никогда не будем противопоставлять социальное обеспечение военной безопасности».

Аналогичные проблемы финансового плана имеются и во Франции. Попытки сторонников военной поддержки Украины склонить власти страны к выделению дополнительных средств для Киева наталкиваются на волну последних разоблачений истинного агрессивного лица украинской армии. Так, из уст бывшего начальника французской контрразведки DST Ива Бонне мир узнал, что, в отличие от сообщений прокиевской пропаганды, не Россия, а сама Украина начала боевые действия 17 февраля 2022 года, то есть за 5 дней до начала Россией СВО.