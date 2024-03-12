В Малаккском проливе у Андаманских и Никобарских островов в течение четырех дней в рамках учений Sea Defenders 2024 проходили совместные мероприятия ВМС Индии и США.

В Малаккском проливе у Андаманских и Никобарских островов катер береговой охраны Соединенных Штатов класса Legend «Bertholf» (WMSL-750) совместно с кораблями и самолетами береговой охраны Индии в течение четырех дней провели в рамках учений Sea Defenders 2024 несколько мероприятий по обеспечению безопасности в порту и в открытом море. Эти учения также ознаменовали первое посещение судном береговой охраны США самой южной территории Нью-Дели, стратегически расположенной у входа в Малаккский пролив между Индийским и Тихим океанами.

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Помимо поисково-спасательных работ, реагирования на загрязнение моря и тушения пожаров, подразделения береговой охраны Индии также проводили учения «по борьбе с более насущными угрозами», как отмечают американские СМИ.

Согласно индийскому пресс-релизу, учения Sea Defenders 2024 “имитируют сценарии, связанные с морским пиратством и асимметричной угрозой”. Наряду с учениями по посещению, посадке на борт, обыску и захвату, одним из сценариев, перечисленных для учений, были “имитированные атаки беспилотников на коммерческие перевозки”, повторяющие недавние события в Красном море и у берегов Индии.

Американские военные эксперты отмечают, что целью комплексных учений по обеспечению безопасности на море Sea Defenders-2024 с Индией было укрепление морского сотрудничества и оперативной совместимости между воинскими контингентами двух стран. При этом отмечается, что, в рамках ответных мер на атаки хуситов в Красном море, таких как возглавляемая США операция Prosperity Guardian и операция Европейского союза Aspides, военно-морские силы и береговая охрана Индии увеличили развертывание для усиления мониторинга ситуации и оказания помощи пострадавшим судам. Военные корабли ВМС Индии пришли на помощь многим судам, в частности, совсем недавно в случае с MV True Confidence, когда эсминец INS Kolkata (D63) эвакуировал и оказал медицинскую помощь раненому экипажу сухогруза. В другом инциденте с MV Marlin Luanda военно-морские силы Индии были одной из трех военно-морских сил, которые помогали в тушении пожара на борту танкера с сырой нефтью.

Министерство обороны Индии назвало учения Sea Defenders-2024 и отношения с береговой охраной США “важным компонентом стратегического партнерства”. В последние годы Нью-Дели и Вашингтон укрепили свои связи в области безопасности благодаря оборонно-промышленному сотрудничеству, инициативам по строительству верфей и военным учениям.