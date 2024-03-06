Одним из проявлений недовольства населения еврейского государства продолжения конфликта в Газе стало объявление несколькими высокопоставленными сотрудниками пресс-службы израильской армии об уходе в отставку.

По прошествии уже пяти месяцев после начала Тель-Авивом военной операции а секторе Газа, Израиль так и не смог достичь заявленных им целей, завязнув в трясине конфликта. Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, с начала военной операции Израиля против палестинского анклава по меньшей мере 30 534 палестинца погибли, а более 71 920 получили ранения.

Трагическое развитие указанных событий вызывает волну критики действий израильского правительства во всем мире, в том числе и в самом Израиле. И одним из проявлений такого недовольства населения еврейского государства стало объявление несколькими высокопоставленными сотрудниками пресс-службы израильской армии об уходе в отставку, поскольку разрушительный конфликт продолжается без видимого конца.

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О такой отставке 4 марта сообщил 14-й канал израильского телевидения. В частности, было указано, что среди уволившихся были заместитель нынешнего главы пресс-службы Армии обороны Израиля бригадного генерала Даниэля Хагари — полковник Бутбул, а также полковник Моран Кац и международный представитель израильской армии лейтенант Ричард Хехт. В опубликованном заявлении говорится, что причиной этих отставок стали протесты офицеров по оперативным и личным причинам.

Как отмечают израильские аналитики, это «необычное» решение военного времени свидетельствует об уровне разногласий в подразделении пресс-секретаря израильской армии и критических настроениях среди израильских военнослужащих. Ситуация, по их мнению, становится особенно критической, так как объявления об отставке и критика действий правительства Нетаньяху в Газе происходят в разгар объявленного военного положения в стране.

В статье "Al Jazee" на днях также сообщалось, что Даниэль Хагари также поддержал эти отставки и тоже сделал аналогичный шаг. Однако новостной канал, базирующийся в Дохе, позже удалил эту информацию. С тех пор 14-й канал израильского телевидения также полностью удалил эту информацию.

В указанных условиях уволенный год назад премьером Нетаньяху бывший глава минобороны Йоав Галлант недавно признал, что армия режима «платит очень высокую цену» за свою агрессию против Газы.