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vizir47
Немецкий фрегат Hessen выпустил в Красном море две ракеты по американскому беспилотнику MQ-9
По признанию немецких СМИ, фрегат Бундесвера Hessen, на днях присоединившийся к западной коалиции в Красном море, выпустил две ракеты по американскому разведывательному беспилотнику MQ-9 Reaper.

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Присоединившийся лишь несколько дней назад к кораблям западной коалиции в Красном море немецкий фрегат Hessen уже «отличился» в военных сводках этого региона.

https://images0.persgroep.net/rcs/KOqI5gKUc2QSLcv5RQgyRpm_iHw/diocontent/241144710/_fill/1524/900/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.9

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Как сообщается, в ночь с 27 на 28 февраля немецкий зенитный фрегат Hessen атаковал и уничтожил два беспилотника хуситов, запущенных в непосредственной близости от его зоны патрулирования. Один из беспилотников  был сбит с использованием ракеты ESSM, второй – в результате обстрела 76-мм пушкой. 

Однако, это было не единственное «боевое крещение» фрегата Hessen. 26 февраля он по ошибке выпустил две ракеты по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper в Красном море. Министерство обороны Германии подтвердило, что «инцидент с участием беспилотника союзной страны произошел 26 февраля», не уточняя, о какой стране идет речь. Как заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, «фрегат Hessen открыл огонь после ”безуспешной“ попытки идентифицировать неизвестный беспилотник», уточнив, что цель «не была поражена». Однако немецкий еженедельник Der Spiegel указал, что эта воздушная цель была американским беспилотником Reaper.

Министерство обороны Германии заявило, что фрегат открыл огонь, потому что ни один из его союзников не сообщил о присутствии разведывательного беспилотника США в этом районе.

Фрегат Бундесвера F-221 Hessen имеет длину 143 метра и водоизмещение 5800 тонн, его экипаж составляют 270 офицеров и матросов. Он оснащен зенитными ракетами средней дальности SM-2 Block IIIa с дальностью действия 90 морских миль, ракетами ESSM малой и средней дальности. Наблюдение за театром военных действий он осуществляет  с помощью высокопроизводительного радара Thales SMART-L дальнего действия в сочетании с радаром наблюдения и наведения APAR, также разработанным Thales.

Следует отметить, что несколькими неделями ранее американский эсминец, как сообщается, также обстрелял «по ошибке» свою оборонительную артиллерию, в данном случае свою 20-миллиметровую CIWS Phalanx.

В указанных условиях, по оценкам Spiegel, военные чиновники считают, что произошедшие  инциденты показывают неудовлетворительную координацию действий между союзниками, участвующими в миссиях в этом секторе, которая “нуждается в улучшении”.

#красное море #немецкий фрегат hessen
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